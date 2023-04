Zaradi zaščite se je Becker v zaporu obdal z grobimi možmi

Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je v včerajšnjem pogovoru za BBC 5 Live Breakfast opisal svojo bolečo izkušnjo, ko je zaradi finančnih malverzacij osem mesecev preživel za rešetkami. »Zapor je bil surova in povsem drugačna izkušnja od tistega, kar vidite v filmih,« je dejal trikratni zmagovalec Wimbledona.

Becker je po izpustitvi na prostost – kot je sam dejal – odprl tretje poglavje življenja. Nekdanja št. 1 na lestvici ATP je odslužil osem mesecev svoje dveinpolletne kazni zaradi skrivanja 2,5 milijona funtov premoženja in posojil, da bi se izognil plačilu dolgov. »Običajno sem dober v petem nizu – dobil sem prva dva niza, izgubil naslednja dva, v petem pa nameravam zmagati,« je slikovito opisal Becker.

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki, ki se je med zvezdnike teniškega športa izstrelil leta 1985, ko je pri komaj 17 letih osvojil Wimbledon, so aprila lani spoznali za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočal na Beckerjev bankrot junija 2017, ki je bil posledica neplačanega posojila v višini več kot treh milijonov funtov na njegovem luksuznem posestvu na Malorki.

Pred izidom novega televizijskega dokumentarca o njegovem življenju in karieri, ki so ga naslovili: »Bum! Bum! Svet proti Borisu Beckerju«, je 55-letni Nemec povedal: »Menim, da ni priročnika o tem, kako se vesti, kaj početi in kako živeti svoje življenje, ko pri 17 letih osvojiš Wimbledon. Slava in bogastvo sta bila nekaj popolnoma novega zame.«

»Nikoli nisem študiral poslovanja, nikoli nisem študiral financ. Po teniški karieri sem sprejel nekaj odločitev, verjetno po slabih nasvetih, a sprejel sem jih jaz.«

S srčno izbranko Lilian de Carvalho na predstavitvi filma: »Bum! Bum! Svet proti Borisu Beckerju«. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

Na začetku nimaš prijateljev, dobesedno si sam

Po obsodbi so Borisa odpeljali v zapor Wandsworth v jugozahodnem Londonu, večino kazni je nato preživel za rešetkami ustanove Huntercombe v Oxfordshiru. »Kdor pravi, da življenje v zaporu ni težko in zapleteno, laže,« je poudaril trikratni prvak Wimbledona.

»Bil sem obkrožen z morilci, preprodajalci mamil, posiljevalci, tihotapci ljudi, nevarnimi kriminalci. Vsak dan se boriš za preživetje. Hitro se moraš obdati z grobimi možmi, kot bi jih poimenoval, ker potrebuješ zaščito.« Da je legendarni športnik, v zaporu ni štelo nič. »Če meniš, da si boljši od drugih, hitro izgubiš.«

»Za rešetkami ni pomembno, da sem bil teniški igralec, edina valuta, ki šteje, je značaj in oziroma osebnost. To je to, nimaš ničesar drugega. Na začetku nimaš prijateljev, dobesedno si sam. To je najtežji del, res moraš iskati v sebi, se spraševati o svojih kvalitetah in prednostih, pa tudi o slabostih.«

Po izpustitvi so ga izgnali v Nemčijo, v Združeno kraljestvo pa se ne bo smel vrniti do oktobra 2024. »Pogrešam London, zelo pogrešam Wimbledon in letos ne bom šel tja,« je žalosten Becker. »Če kaj, me je zagotovo ponižalo in mi dalo vedeti, da ne glede na to, ali se imenuješ Boris Becker ali Paul Smith, če prekršiš zakon, si obsojen in te zaprejo. To velja za vse.«

»Nikoli nisem pričakoval dobrega in zagotovo nisem pričakoval slabega, a sem preživel. Sem človek, ki ga je težko premagati, sprejel sem svojo kazen, preživel sem zapor, spopadel sem se s slavo. To me je naredilo močnejšega, boljšega človeka. Iz mojih prihodnjih odločitev boste lahko ugotavljali, ali sem se iz tega kaj naučil ali ne," je sklenil Becker.