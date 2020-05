Zaslužila 34,3 milijona evrov, prehitela Sereno

Ljubljana



Denar vse razume

Temnopolta Japonka privlači ljudi, ker je drugačna od današnjih ustaljenih kalupov. FOTO: Reuters

OI tržna priložnost

- Tokio, Jokohama, Osaka. Morebiti je to videti kot kakšna igra z imeni največjih japonskih mest, a športna plat zgodbe je. Japonska teniška igralka je namreč najbolje plačana športnica v zgodovini, rekord ni padel le na igrišču, poslovno je temnopolta Azijka, ki živi na Floridi, v enem letu zaslužila 34,3 milijona evrov.Naomi Osaka je bila rojena v japonski Osaki, je hčerkain haitijskega očeta. Svoj nagli vzpon v karieri je dvakratna zmagovalka turnirjev za veliki slam finančno unovčila tako, da je na vrhu lestvice najbolje plačanih svetovnih športnic zamenjala teniško kolegicoČe že ni več številka ena na lestvici ženskega teniškega združenja WTA, pa je zdaj desetouvrščena Osaka vse prekosila po debelini denarnice in obilnosti bančnega računa. Vso to finančno dinamiko v svetovnem športu beleži ameriška poslovna revija Forbes, za poslovne pogovore pa je dovolj, da Naomi gladko govori angleško.Japonščino sicer razume, na medijskih druženjih sprejema vprašanja v tem jeziku, a odgovarja v angleščini. »Ne počutim se tako samozavestno in nimam takšnega znanja, da bi govorila japonsko,« pravi 22-letnica, ki se je s tremi leti preselila v New York.Denar je svetovljanski, govori vse jezike, je pa Japonka po športnem državljanstvu v dvanajstih mesecih od nagrad na turnirjih in pokroviteljskih pogodb v žep spravila 1,3 milijona evrov višjo vsoto kot veteranka Serena Williams, ki je štiri zaporedna leta sedela na vrhu športnih zaslužkaric.Tudi sicer tenisačice vladajo športnim financam, od leta 1990 so na vrhu lestvice bogatašev, Naomijinih skoraj 35 milijonov evrov letnega zaslužka pa je prevladal nad dosedanjo letno rekorderko, Rusinjo, ki si je pred petimi leti prste obliznila za 27,3 milijona evrov.Naomi Osaka gre seveda na roko dejstvo, da je tržno zanimiva kar za dva velika trga, japonskega in tistega v ZDA, svoj podpis je dala na petnajst pokroviteljskih pogodb, tudi Nike, Nissan, Shiseido in Yonex so med izbranci, ki so osvojili finančno srce teniške zvezdnice. A patriarhalnost prevladuje, na zadnji splošni lestvici zaslužkarjev vodi 28 moških, sledi Osaka štiri mesta pred Williamsovo.Dekletoma z loparjem pa je prvič po letu 2016 uspelo, da sta 'kar' dve ženski predstavnici med top 100 zaslužkarji v svetovnem športu. »Osaka je svež obraz s pestro življenjsko zgodbo. V povezavi z mladostjo in večkulturnostjo je zanimiva globalnemu mlajšemu prebivalstvu, tako je nastala svetovna športna tržna ikona,« pravi, profesor na poslovni šoli Marshall na univerzi Južna Kalifornija.Naomi je imela, ko je odraščala, dvojno državljanstvo, zaradi pametne odločitve za Japonsko pred olimpijskimi igrami v Tokiu pa ima na svoji pokroviteljski strani tudi sponzorje olimpijade. Lahko jo pomirja tudi dejstvo, da so teniške igralke po nagradah na največjih turnirjih enakovredne z moškimi, zato tudi finančna prevlada predstavnic belega športa. V drugih panogah ni enakopravnosti.