Zidanškova le zmago oddaljena od glavnega dela v Melbournu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog uvodnega turnirja za grand slam sezone v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je v drugem krogu kvalifikacij po dveh urah in 13 minutah premagala

V zadnjem krogu kvalifikacij se bo Zidanškova, sicer 151. igralka svetovne lestvice WTA, pomerila s 25. nosilko kvalifikacij, Kitajko Yue Yuan. Sedemindvajsetletna kitajska tekmica, zdaj 130. na svetovni lestvici, je bila leta 2024 že na 36. mestu na svetu.

Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si že zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Žreb parov uvodnega kroga bo v četrtek.