  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Zidanškova le zmago oddaljena od glavnega dela v Melbournu

    Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v drugem krogu kvalifikacij slavila v terh nizih. V glavnem delu turnirja jo čakata Kaja Juvan in Veronika Erjavec.
    Tamara Zidanšek se bori za mesto v glavnem delu turnirja OP Avstralije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Tamara Zidanšek se bori za mesto v glavnem delu turnirja OP Avstralije. FOTO: Jože Suhadolnik
    T. E., STA
    14. 1. 2026 | 07:48
    14. 1. 2026 | 09:48
    1:19
    A+A-

    Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog uvodnega turnirja za grand slam sezone v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je v drugem krogu kvalifikacij po dveh urah in 13 minutah premagala

    V zadnjem krogu kvalifikacij se bo Zidanškova, sicer 151. igralka svetovne lestvice WTA, pomerila s 25. nosilko kvalifikacij, Kitajko Yue Yuan. Sedemindvajsetletna kitajska tekmica, zdaj 130. na svetovni lestvici, je bila leta 2024 že na 36. mestu na svetu.

    Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si že zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Žreb parov uvodnega kroga bo v četrtek.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Tenis
    Slovenski teniški up

    Navijal za Rafaela Nadala, zdaj je njegov učenec

    Uspehi prejšnje sezone 17-letnemu Žigi Šešku napovedujejo zelo lepo teniško kariero. Rad ima tudi smučanje in košarko.
    Siniša Uroševič 11. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    V Melbournu dve v glavnem žrebu, dobra novica za Šeška

    Kaja Juvan in Veronika Erjavec bosta igrali v glavnem delu žreba OP Avstralije, v mladinski kategoriji bo Žiga Šeško deveti nosilec.
    9. 1. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Priprave na Avstralijo

    Alcaraz in Sinner za 108 minut v Južni Koreji zaslužila dva milijona

    Rivala sta odigrala ekshibicijsko tekmo pred OP Avstralije, ki se začne 18. januarja in kjer bosta Španec in Italijan v vlogi favorita.
    10. 1. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Razigranega LeBrona Jamesa niso ustavili, Dončić se je zabaval

    Los Angeles Lakers so po treh zaporednih porazih visoko slavili v domači areni, v kateri so premagali Atlanta Hawks s 141:116. Blestel je LeBron James.
    14. 1. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Igral bos, prodajal vrečke z vodo, danes meri na finale

    Večer prinaša spektakel v polfinalu afriškega prvenstva. Pod lupo tudi nigerijski napadalec Victor Osimhen.
    Jernej Suhadolnik 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tamara ZidanšekKaja JuvanVeronika ErjavecWTAOP AvstralijeMelbournekvalifikacije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Clintonova nočeta pričati o iztirjencu Jeffreyju Epsteinu

    Vplivna demokratska politika, bivši predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary trdita, da je poziv na zaslišanje pravno neveljaven.
    14. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Astronavtka

    Sunita Williams: Največja težava je bila, kako povedati družini o zapletih

    Astronavtka slovenskega rodu o zadnjem poletu v vesolje, o trmi in radovednosti ter kranjski klobasi.
    Saša Senica 14. 1. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svet

    Kitajska kljub ameriškim carinam z rekordnim trgovinskim presežkom

    Presežek je presegel tisoč milijard evrov. Po napovedih Trumpovih carin se je Kitajska preusmerila k poslovanju v Jugovzhodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.
    14. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dr. Danica Purg

    Žebelj lahko izriješ, a luknja ostane. In to so najtežje stvari

    Je prva Slovenka, ki je bila sprejeta v elitni krog Thinkers50 Hall of Fame. V intervjuju pove, da je veliko ciljev že dosegla, a en ji je ostal.
    Mateja Rosa 14. 1. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svet

    Kitajska kljub ameriškim carinam z rekordnim trgovinskim presežkom

    Presežek je presegel tisoč milijard evrov. Po napovedih Trumpovih carin se je Kitajska preusmerila k poslovanju v Jugovzhodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.
    14. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dr. Danica Purg

    Žebelj lahko izriješ, a luknja ostane. In to so najtežje stvari

    Je prva Slovenka, ki je bila sprejeta v elitni krog Thinkers50 Hall of Fame. V intervjuju pove, da je veliko ciljev že dosegla, a en ji je ostal.
    Mateja Rosa 14. 1. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo