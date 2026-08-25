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Tenis

Zidanškova še upa na glavni turnir, Hercogovi ček za 27.400 evrov

Tamara Ziodanšek je preskočila prvo kvalifikacijsko oviro za nastop na glavnem turnirju za veliki slam v New Yorku, Polona Hercog je ni.
Tamara Zidanšek je po hudem boju izločila 10 lewt mlajšo češko tekmico Lauro Samson. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP
Galerija
Tamara Zidanšek je po hudem boju izločila 10 lewt mlajšo češko tekmico Lauro Samson. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP
Š. R., STA
25. 8. 2026 | 20:15
1:59
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Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po dveh urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson s 6:7 (5), 6:4, 7:5.

Osemnajstletna Čehinja Samson je bila v dvoboju proti deset let starejši Slovenki postavljena. Deseta nosilka je dobila prvi niz po podaljšani igri, nato pa je pobudo prevzela Konjičanka in drugi niz dobila s 6:4. V 12. igri odločilnega niza je izkoristila drugo žogico za zmago, potem ko je dve igri prej zapravila prednost odvzema servisa. Že v naslednji igri je spet vzpostavila prednost s šestim brejkom na tekmi ter z nekaj težavami dvoboj pripeljala h koncu.

Polona Hercog je bil brez možnosti proti drugopostavljeni kvalifikantki Mojuko Učijimi. FOTO: Sarah Stier/AFP
Polona Hercog je bil brez možnosti proti drugopostavljeni kvalifikantki Mojuko Učijimi. FOTO: Sarah Stier/AFP

Osemindvajsetletnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se bo v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Guiomar Maristany (209. WTA), ki je bila boljša od Britanke Jodie Burrage s 7:6 (1), 6:4. V prvem krogu kvalifikacij je nastope sklenila Polona Hercog. Izkušeno Mariborčanko je po uri in 23 minutah s 6:3, 6:3 ugnala Japonka Mojuka Učijima, sicer druga nosilka kvalifikacij. Za poraz je 35-letnica vseeno prejela 27.400 evrov, medtem ko si je Zidanšek z napredovanjem krog dlje zagotovila 41.100 evrov.

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Tamara ZidanšekPolona HercogOP ZDALaura SamsonMojuka Učijima

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