Zidanškova še upa na glavni turnir, Hercogovi ček za 27.400 evrov

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po dveh urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson s 6:7 (5), 6:4, 7:5.

Osemnajstletna Čehinja Samson je bila v dvoboju proti deset let starejši Slovenki postavljena. Deseta nosilka je dobila prvi niz po podaljšani igri, nato pa je pobudo prevzela Konjičanka in drugi niz dobila s 6:4. V 12. igri odločilnega niza je izkoristila drugo žogico za zmago, potem ko je dve igri prej zapravila prednost odvzema servisa. Že v naslednji igri je spet vzpostavila prednost s šestim brejkom na tekmi ter z nekaj težavami dvoboj pripeljala h koncu.

Polona Hercog je bil brez možnosti proti drugopostavljeni kvalifikantki Mojuko Učijimi. FOTO: Sarah Stier/AFP

Osemindvajsetletnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se bo v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Guiomar Maristany (209. WTA), ki je bila boljša od Britanke Jodie Burrage s 7:6 (1), 6:4. V prvem krogu kvalifikacij je nastope sklenila Polona Hercog. Izkušeno Mariborčanko je po uri in 23 minutah s 6:3, 6:3 ugnala Japonka Mojuka Učijima, sicer druga nosilka kvalifikacij. Za poraz je 35-letnica vseeno prejela 27.400 evrov, medtem ko si je Zidanšek z napredovanjem krog dlje zagotovila 41.100 evrov.