Zidanškova v Mehiki izločila tretjo nosilko

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je dobro začela nastope na turnirju WTA v mehiški Guadalajari, kjer je v uvodnem krogu izločila tretjo nosilko, Rusinjo Ano Blinkovo (6:3, 7:5).



Slovenska predstavnica, ki na lestvici WTA zaseda 93. mesto, je favorizirano 70. igralko sveta premagala po 84 minutah igre.



Rusinja je bolje začela dvoboj in povedla s 3:2, a je Zidanškova dobro zaključila niz, v šesti in osmi igri odvzela servis tekmici za vodstvo s 5:3 in v naslednji igri s serviranjem dobila niz.



Zidanškova je suvereno krenila v drugi niz in osvojila prve tri igre, v naslednjih dveh igrah pa sta si nasprotnici izmenjali breaka in Slovenka je vodila s 4:1. Tamara Zidanšek je pri vodstvu s 5:3 servirala za zmago in imela dve zaključni žogi, a je Rusinja obe ubranila, odvzela servis Slovenki in izenačila na 5:5. Slovenska igralka se je nato zbrala, v enajsti igri prišla do šestega breaka in uspešno servirala za napredovanje.



Tamara Zidanšek bo imela v naslednjem krogu status favoritinje, saj bo igrala z zmagovalko ameriškega dvoboja med Caty McNally (120.) in Katie Volynets (314.).

Hitro slovo Juvanove

V konkurenci dvojic se je hitro poslovila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu v paru z Rusinjo Anno Kalinskajo izgubila proti drugopostavljeni ameriški dvojici Caroline Dolehide/Vania King s 4:6 in 4:6.



Guadalajara, WTA (235.000 dolarjev)

Posamično, prvi krog

Tamara Zidanšek (Slo) : Ana Blinkova (Rus/3) 6:3, 7:5;

Leylah Annie Fernandez (Kan/7) : Anna Kalinskaja (Rus) 7:5, 4:6, 6:4;

Eugenie Bouchard (Kan) : Caroline Dolehide (ZDA) 3:6, 6:1, 6:3;

Nadia Podoroska (Arg/1) : Giuliana Olmos (Meh) 7:6 (8), 3:6, 6:2.



Dvojice, prvi krog

Caroline Dolehide/Vania King (ZDA/2) : Kaja Juvan/Anna Kalinskaja (Slo/Rus) 6:4, 6:4.

