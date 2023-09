Zidanškova že v četrtfinalu, v boj tudi Kaja Juvan

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov. V osmini finala oziroma drugem krogu je ugnala rojakinjo Pio Lovrič s 6:0, 6:0. Dvoboj v Tivoliju je trajal eno uro in pet minut. Zaradi slabše vremenske napovedi bodo skušali organizatorji današnje dvoboje v celoti odigrati v Tivoliju, potem ko podlaga na Trgu republike ob zgolj dveh v sredo odigranih dvobojih še ne omogoča igranja ob spremenljivih vremenskih razmerah.

Dež je dopoldne izostal, Slovenki sta začeli po urniku. Po nekaj slabih točkah je 25-letna Zidanškova prevzela pobudo in z odvzemom servisa prednosti povedla s 3:0. Kljub nekaj težavam je prevladovala in prvi niz dobila brez izgubljene igre. Tudi v drugem nizu je začela dobro in v drugi igri znova vzela servis rojakinji. Enaindvajsetletna Lovričeva (509. WTA) ni našla orožja, s katerim bi ogrozila zmagovalko nedavnega turnirja serije WTA 125 v Bariju in ostala brez dobljene igre proti 87. igralki svetovne lestvice.

Tretji dvoboj v Tivoliju bo danes odigrala še zadnja Slovenka v žrebu, Kaja Juvan, ki se bo pomerila z Romunko Miriam Bulgaru. Ta na lestvici WTA zaseda 201. mesto.