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Tenis

Šeško blesti v Parizu

Najstniški zvezdnik Žiga Šeško je med posamezniki petopostavljeni igralec, v četrtfinalu pa ga čaka Američan Michael Antonius.
Žiga Šeško ostaja v igri za nov grand slam. FOTO: TZS
Galerija
Žiga Šeško ostaja v igri za nov grand slam. FOTO: TZS
Š. R., STA
3. 6. 2026 | 19:57
3. 6. 2026 | 19:59
1:24
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Sedemnajstletni Hrastničan Žiga Šeško se je na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu uvrstil v četrtfinale tako v konkurenci posameznikov kot dvojic. Zaenkrat na Roland-Garrosu še ni izgubil niza, težje delo pa ga čaka v prihodnjih dneh.

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Šeško razkril skrivnost uspeha in dal upanje dekletom (FOTO)

Šeško je januarja zmagal v Avstraliji. FOTO: Blaž Samec
Šeško je januarja zmagal v Avstraliji. FOTO: Blaž Samec
Zmagovalec prvega grand slam turnirja v Avstraliji je najprej v osmini finala med posamezniki premagal Južnoafričana Connorja Doiga s 6:3, 6:2, nato pa bil v navezi z Brazilcem Luisom Gutom Miguelom uspešen še v parih. Kot prva nosilca sta premagala Tajca Kunanana Pantaratorna in Indijca Arnava Paparkarja s 6:3 in 6:3.

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Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

Šeško je med posamezniki petopostavljeni igralec, v četrtfinalu pa ga čaka Američan Michael Antonius, ki je izločil drugega nosilca domačina Yannicka Theodorja Alexandrescouja (6:2, 6:4).

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Žiga Šeško osvojil prvi veliki slam

V četrtfinalu dvojic bosta Slovenec in Brazilec igrala z Yannikom Alvarezom iz Portorika in Američanom Jackom Secordom.

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Roland GarrosOP FrancijeŽiga ŠeškoATP

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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