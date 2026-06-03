Šeško blesti v Parizu

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Sedemnajstletni Hrastničan Žiga Šeško se je na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu uvrstil v četrtfinale tako v konkurenci posameznikov kot dvojic. Zaenkrat na Roland-Garrosu še ni izgubil niza, težje delo pa ga čaka v prihodnjih dneh.
Šeško je med posamezniki petopostavljeni igralec, v četrtfinalu pa ga čaka Američan Michael Antonius, ki je izločil drugega nosilca domačina Yannicka Theodorja Alexandrescouja (6:2, 6:4).
V četrtfinalu dvojic bosta Slovenec in Brazilec igrala z Yannikom Alvarezom iz Portorika in Američanom Jackom Secordom.
Komentarji