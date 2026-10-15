Žiga Šeško kot prvi Slovenec na turniju, kjer so se kalili najboljši

Osemnajstletni Hrastničan Žiga Šeško vztrajno premika meje slovenskega tenisa. V odlični sezoni je letos osvojil mladinsko Odprto prvenstvo Avstralije med posamezniki in Wimbledon v dvojicah, sedaj si je zagotovil še nastop na zaključnem mastersu sezone – turnirju osmerice najboljših mladincev sveta.

Zaključni masters bo med 21. in 25. oktobrom v kitajskem Čengduju, kjer bo Šeško kot prvi Slovenec v zgodovini nastopil na tem prestižnem tekmovanju. »Cilj sezone je bil, da osvojim mladinski grand slam in se uvrstim na zaključni masters. Tako da je masters tudi nagrada za uspešno sezono,« je dejal Šeško, ki ga na Kitajskem čaka prav poseben izziv. Turnir bo namreč zadnje poglavje njegove mladinske kariere.

V Čengdu ne odhaja zgolj po nove izkušnje, njegove ambicije so jasne: »Vsekakor je cilj, da poskušam zmagati.« Pred odhodom na Kitajsko ga čaka še nekaj tekmovalnega ritma na profesionalni turneji. Prejšnji teden je nastopil na turnirju serije M15 v Španiji, kjer se je prebil do polfinala, ta teden pa igra na turnirju istega ranga v nemškem Offenbachu. »Na Kitajsko bom prišel dobro pripravljen, z zadostnim številom dvobojev in zmag pred mastersom. Na igrišču se počutim super, tako da se že veselim sledečih dvobojev,« je optimističen 18-letnik.

Zaključni turnir, kjer se kalijo najboljši

World Tennis Tour Junior Finals je zaključni turnir mladinske sezone, na katerem nastopa osem najboljših igralcev in osem najboljših igralk zadnjih 12 mesecev na mladinski turneji Mednarodne teniške zveze (WT). Po pomenu in formatu predstavlja mladinsko različico zaključnega turnirja ATP in WTA ter sodi med najprestižnejša tekmovanja v mladinskem tenisu.

Najboljših osmih mladincev, ki bodo sodelovali na turnirju: Jaime Mackenzie (NEM), Thilo Behrmann (AUT), Keaton Hance (ZDA), Jordan Lee (ZDA), Žiga Šeško (SLO), Dimitar Kisimov (BOL), Vincent Reisach (NEM), Yannik Alvarez (PUR)

Pomen turnirja potrjujejo tudi nagrade. Zmagovalca v moški in ženski konkurenci prejmeta po 1000 točk za mladinsko svetovno lestvico, kar je enako številu točk za zmago na mladinskem turnirju za grand slam. Udeleženci si razdelijo tudi 220.000 ameriških dolarjev potovalnih štipendij, katerih višina je odvisna od končne uvrstitve.

Na turnirju so v preteklosti nastopili številni igralci, ki so pozneje posegli po največjih naslovih. Med njimi so zmagovalci turnirjev za grand slam Marketa Vondroušova, Jelena Ribakina, Sofia Kenin in Jelena Ostapenko, pa tudi Casper Ruud, Holger Rune, Andrej Rubljov, Taylor Fritz, Leylah Fernandez, Lorenzo Musetti in Marta Kostjuk. Lani sta se naslova veselila Nemec Max Schoenhaus in Belgijka Jeline Vandromme.