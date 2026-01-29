Šeško navdušuje v Avstraliji

Slovenski teniški up Žiga Šeško se je v mladinskem delu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu prebil v četrtfinale. Potem ko se je 17-letni Hrastničan lani uvrstil v četrtfinale mladinskega turnirja v Wimbledonu, je velik up slovenskega tenisa prišel med najboljši osem tudi v Melbournu v mladinskem delu OP Avstralije.

Sedmi nosilec iz Slovenije je bil v dvoboju osmine finala mladinskega turnirja v Avstraliji boljši od Avstrijca Thila Behrmanna, desetega nosilca turnirja, ki ga je premagal s 6:2, 6:4. Slovenec je pred tem izločil Ekvadorca Emilia Camacha s 6:4 in 6:3. Pred Ekvadorcem je bil boljši od ruskega kvalifikanta Marata Salbijeva.

Čaka ga drugi nosilec

Slovenski up se bo za preboj med najboljše štiri v petek pomeril s 16-letnim Brazilcem Luisom Augustom Queirozom Miguelom z vzdevkom Guto. Hrastničan je z Gutom v Avstraliji že igral dvojice. Slovensko-brazilska naveza je prišla do četrtfinala, toda zaradi težav Guta sta obračun predala brez boja.

Slovenija je imela letos dve igralki v glavnem žrebu uvodnega turnirja za veliki slam v sezoni. Tako Kaja Juvan kot Veronika Erjavec sta v Melbourne Parku izpadli že v prvem krogu. V konkurenci ženskih dvojic je nastopila Andreja Klepač, ki je na OP Avstralije v Melbournu v paru s Čehinjo Marie Bouzkovo izgubila v drugem krogu turnirja proti 13. nosilkama, nemško-ameriški kombinaciji Lauri Siegmund in Sofii Kenin.

V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.