Žiga Šeško razkril skrivnost uspeha v Melbournu: Deset dni isto (FOTO)

Na sam teniški vrh meri Žiga Šeško in sejna soba v 20. nadstropju Kristalne palače v ljubljanskem BTC je bila temu primerna za sprejem zmagovalca mladinskega turnirja na odprtem prvenstvu Avstralije. Tam sta mu poleg resornega ministra Matjaža Hana in predsednika Teniške zveze Slovenije Damjana Kralja čestitali tudi prejšnji slovenski zmagovalki turnirja za grand-slam.

Mima Jaušovec je bila najboljša mladinka na Roland-Garrosu leta 1973 in v Wimbledonu leta 1974, Katarina Srebotnik pa je leta 1998 osvojila naslov med dekleti v Wimbledonu. Pri 17 letih Hrastničan uživa v soju žarometov, tam bo tudi konec tedna na Davisovem pokalu v Velenju. Kaj je povedal na druženju s številčno sedmo silo?