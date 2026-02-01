Žiga Šeško osvojil prvi veliki slam

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu je sedmi nosilec po treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:4 premagal četrtega nosilca, Američana Keatona Hancea. Sedemnajstletni Hrastničan je Sloveniji priboril prvo moško zmago na mladinskih turnirjih za veliki slam.

Pred tem sta turnir za grand slam osvojili dve slovenski mladinki. Mima Jaušovec je zmagala leta 1973 zmagala v Parizu, leta 1974 v Wimbledonu, v finalu Rolanda Garrosa pa je leta 1972 izgubila.

Katarina Srebotnik je leta 1998 osvojila naslov v posamični konkurenci deklet v Wimbledonu, istega leta pa izgubila finale v New Yorku.