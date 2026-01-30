Žiga Šeško premagal prijatelja in se približal velikemu slamu

Slovenski teniški up Žiga Šeško se je prvič uvrstil v polfinale mladinskega dela odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V četrtfinalu je po uri in 46 minutah igre premagal 16-letnega Brazilca Luisa Augusta Queiroza Miguela s 6:2 in 7:6 (5). V polfinalu bo igral z Japoncem Rjojem Tabato, tretjim nosilcem.

V drugem polfinalu bosta igrala Zangar Nurlanuli, osmi nosilec iz Kazahstana, in četrti nosilec Keaton Hance iz ZDA.

Sedemnajstletni Šeško se je lani uvrstil v četrtfinale mladinskega turnirja v Wimbledonu. Sedmi nosilec iz Hrastnika je bil v dvoboju osmine finala mladinskega turnirja v Avstraliji boljši od Avstrijca Thila Behrmanna, desetega nosilca turnirja. Pred tem je izločil Ekvadorca Emilia Camacha in ruskega kvalifikanta Marata Salbijeva.

Hrastničan je z Miguelom, ki ima vzdevek Gut, v Avstraliji že igral v dvojicah. Slovensko-brazilska naveza je prišla do četrtfinala, toda zaradi težav Brazilca sta obračun predala brez boja.

Slovenija je imela letos dve igralki v glavnem žrebu uvodnega turnirja za veliki slam v sezoni. Tako Kaja Juvan kot Veronika Erjavec sta v Melbourne Parku izpadli že v prvem krogu.

V konkurenci ženskih dvojic je nastopila Andreja Klepač, ki je na OP Avstralije v Melbournu v paru s Čehinjo Marie Bouzkovo izgubila v drugem krogu turnirja proti 13. nosilkama, nemško-ameriški kombinaciji Lauri Siegmund in Sofii Kenin.

V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.