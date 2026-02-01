Žiga Šeško: Prikazal sem svojo najboljšo igro

Poleg priimka Prevc je prvo februarsko nedeljo zaznamoval tudi priimek Šeško – izjemnemu zadetku Benjamina v angleški premier ligi je enega izmed največjih uspehov slovenskega tenisa dodal Žiga Šeško. Ta je postal zmagovalec mladinskega turnirja za odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Po uspehu kariere, za katerega upamo, da ga bo hitro presegel, se je 17-letni Hrastničan javil z letala proti Sloveniji in z nami delil svoje vtise.

»Občutki po osvojenem grand slamu so neverjetni. Na igrišču sem zelo užival. Igrati pod zaprto streho in publiko na Rod Laver areni je res nekaj posebnega,« je opisal posebne občutke, ki jih doživi redko kateri igralec tenisa.

»V drugem in tretjem setu sem prikazal svojo najboljšo igro, zato z dnevom ne bi mogel biti bolj zadovoljen. Že se veselim prihajajočega Davisovega pokala,« je še dejal Šeško, ki bo že čez teden dni s slovensko reprezentanco igral na turnirju v Velenju. Slovenska izbrana vrsta se bo tam srečala s turško ekipo.

Šeško je v finalu premagal Američana Keatona Hancea s 4:6, 6:3 in 6:4. Za Slovenijo je to četrta zmaga na mladinskih turnirjih velike četverice. Pred tem sta turnir za grand slam osvojili dve slovenski mladinki. Mima Jaušovec je zmagala leta 1973 v Parizu, leta 1974 v Wimbledonu, v finalu Rolanda Garrosa pa je leta 1972 izgubila.

Katarina Srebotnik je leta 1998 osvojila naslov v posamični konkurenci deklet v Wimbledonu, istega leta pa izgubila finale v New Yorku. Hrastničan bo tako lahko prihodnje leto v Melbournu nastopil v kvalifikacijah za članski turnir.