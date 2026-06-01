Žiga Šeško zanesljivo čez prvo oviro

Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je z zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega grand slama v Melbournu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah s 6:3 in 6:4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta.

Šeška v drugem krogu čaka boljši iz dvoboja med 50. mladincem sveta, Latvijcem Rihardsom Neimanisom in nemškim kvalifikantom Christopherjem Thiesom, ki je na mladinski lestvici 68. na svetu.