Znani prvi polfinalisti OP ZDA

Ljubljana



Drugi izgubljeni podaljšan niz psihološko strl Ćorića

Naomi Osaka je bila zanesljiva in samozavestna. FOTO: Robert Deutsch/USA TODAY Sports



Pri ženskah brez drame

- Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA so že znani prvi polfinalisti. Pri moških sta to Nemecin Španec, pri ženskah pa Japonkater AmeričankaZverev je v četrtfinalu po štirih izenačenih nizih ugnal Hrvatain si priboril polfinalni dvoboj s Carrenom Busto, ki je po še hujšem in bolj negotovem dvoboju ugnal KanadčanaBradyjeva je brez kakršnih koli težav ugnala, Osaka pa je imela proti Američankinekoliko več dela, je prav tako obračun dobila brez izgubljenega niza.Ćorić je v dvoboj proti na papirju favoriziranemu tekmecu vstopil samozavestno. V prejšnjih medsebojnih dvobojih je dokazal, da mu igra Zvereva ustreza, saj je dobil tri od štiri medsebojne dvoboje, vključno z edinim na igriščih Flushing Maedowsa.Prvi niz je z zanesljivo igro dobil, nato pa je v drugem že vodil s 4:2. A prednosti ni zadržal do konca, tako da je morala niz odločati podaljšana igra, v kateri pa je imel več zbranosti Nemec.Tudi v drugem nizu je odločal podaljšani niz, spet ga je dobil Zverev, si s tem priboril psihološko prednost, ki jo je unovčil v četrtem nizu. Igralca sta kazala znake živčnosti, posebno Zverev se je neprestano jezil, motil ga je nekdanji igralec, zdaj pa televizijski komentator Brad Gilbert, ki naj bi govoril preglasno, pritoževal se je tudi nad menjavami oblačil tekmeca.»Ni skrivnost, da sem dvoboj slabo začel. A najbolj pomembno je, da sem našel pot, kako se rešiti iz težav. Po izključitvise vsi zavedamo svoje priložnosti, izkoristil jo bo tisti, ki bo znal najbolje krotiti svoja čustva. Jaz jih na začetku nisem, potem pa sem se umiril in bil iz igre v igro boljši,« je po zmagi dejal Zverev, ki bo v polfinalu turnirjev za grand slam igral drugič zaporedoma, v New Yorku pa je med najboljšimi štirimi prvič.Tudi v drugem torkovem četrtfinalu je bilo treba ohranjati mirne živce. Carreno Busta je imel veliko težav s servisi Šapovalova, toda to ga ni spravilo iz tira. Po izgubljenem prvem nizu je tako kot Zverev dobil dve podaljšani igri, nato je četrti niz izgubil brez dobljene igre, a se v odločilnem petem vrnil, ga dobil s 6:3 in se po letu 2017 spet uvrstil v polfinale turnirja v New Yorku.»Uničen sem. Dvoboj mi je vzel veliko moči in energije, a se je izplačalo. Res nisem pričakoval, da bi lahko igral v polfinalu,« ni imel veliko želje za pogovore z novinarji Španec.Ženska četrtfinalna obračuna nista bila tako dramatična. Bradyjeva je po zaslugi odličnih začetnih udarcev za zmago in svoj največji uspeh v karieri potrebovala le 69 minut, le nekaj več dela je za prvo uvrstitev v polfinale turnirja za grand slam po Avstraliji leta 2019 potrebovala četrta nosilka Osaka, ki je dvoboj proti Rogersovi končala z le osmimi neizsiljenimi napakami.»Igrala sem zelo zanesljivo in samozavestno, v polfinalu pa bo težje. Bradyjeva ima zares odlične udarce, take, kot bi si jih želela sama. Na njo sem kar malce ljubosumna,« se je na polfinalni dvoboj že ozrla Japonka in polaskala naslednji tekmici.