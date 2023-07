Slovo branilke naslova, na sveti travi bo ustoličena nova kraljica

Uro in pol je potrebovala Arina Sabalenka, da je zlomla odpor Madison Keys in se po letu 2021 znova prebila v polfinale Wimbledona. V njem jo čaka Ons Jabeur, ki se je v ponovitvi lanskega finala oddolžila branilki naslova Jeleni Ribakini.

V prvem četrtfinalnem dvoboju dneva je Belorusinja Sabalenka zmagala s 6:2 in 6:4. Ključna je bila sedma igra drugega niza, v kateri je imela Američanka vodstvo s 4:2 in 40:0 na svoj servis, toda zatem povsem popustila, druga nosilka Sabalenka pa se ni več ozrla nazaj in dobila preostale štiri igre.

Arina Sabalenka se je zavihtela v polfinale. FOTO: Toby Melville/Reuters

V drugem srečanju je Tunizijka za zmago proti v Rusiji rojeni Kazahstanki s 6:7 (5), 6:4 in 6:1 potrebovala dve uri. Že v prvem nizu je imela zaključno žogico, vendar je ni izkoristila, kar jo je drago stalo v podaljšani igri. Toda potem se je vrnila še odločnejša in bila veliko boljša od lanske šampionke.

V Wimbledonu bomo tako dobili novo kraljico. Sabalenka, Jabeurjeva ter drugi polfinalistki Elina Svitolina in Marketa Vondroušova še niso prišle do konca tretjega turnirja za grand slam. Oba polfinala bosta jutri ob 14. uri.

Danes bosta znana še dva polfinalista v moški konkurenci. Daniil Medvedjev se bo srečal s presenetljivim Američanom Christopherjem Eubanksom, derbi dneva pa je številka 1 Carlos Alcaraz vs. Holger Rune.

V petek se bosta merila tudi branilec naslova Novak Đoković in Italijan Yannik Sinner.