Znano je, koga je Sloveniji določil žreb

Žreb v Londonu je odločil, da se bo slovenska ženska teniška reprezentanca v bitki za obstanek v svetovni skupini pokala Billie Jean King pomerila z Indonezijo. Dvoboji, ki jih bo gostila Slovenija, bodo potekali 20. in 21. novembra, prizorišče pa še ni izbrano.

»Žreb je dober. Imajo sicer zelo močno prvo igralko, to je Janice Tjen. Tudi v dvojicah je zelo dobra, saj je na 45. mestu. Res pa je, da zelo dobro igra predvsem na hitri podlagi. Igramo doma, tako da se bomo s puncami dogovorili, na kakšni podlagi bomo igrali. Za nas je ugodnejša peščena, počasnejša podlaga,« je o naslednjih nasprotnicah Slovenije povedala kapetanka Maša Zec Peškirič.

Slovenija je pred dvema tednoma v Portorožu izgubila s Španijo, Indonezijke pa so v prvi azijsko-oceanski skupini osvojile drugo mesto. Takrat je za reprezentanco nastopila tudi Janice Tjen, ki je 39. igralka sveta. Najvišje uvrščena Slovenka je Veronika Erjavec na 96. mestu, sledita ji Kaja Juvan (105.) in Tamara Zidanšek, ki se je v Portorožu poškodovala.

Slovenija se bo pomerila z Indonezijo prvič po letu 2004. FOTO: TZS

Zec Peškirič pred obračunom poudarja, da se bodo dobro pripravili na dvoboje. »Njihova druga igralka je zelo nizko na lestvici, zato imamo glede tega dobre možnosti. Vendar je pokal Billie Jean King specifičen, uvrstitev na lestvici ni vse. To smo se že velikokrat naučili. Dobro se bomo pripravili, imamo super ekipo in veselim se, da igramo doma. Veselim se dvoboja in novega izziva,« je povedala.

Reprezentanci se bosta prvič pomerili po letu 2004. Takrat so bile Indonezijke s 4:1 boljše od slovenske reprezentance v postavi: Tina Pisnik, Katarina Srebotnik, Tina Križan in Andreja Klepač, ki je priborila edino točko. Slovenija je takrat izpadla iz svetovne skupine pokala Fed.