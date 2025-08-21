Žreb v New Yorku poskrbel za dramo pred začetkom turnirja

Žreb za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku je določil potek zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Največ pozornosti je pritegnila moška konkurenca, kjer sta se v istem delu žreba znašla Španec Carlos Alcaraz in Srb Novak Đoković.

To pomeni, da se bosta glavna favorita za naslov, v primeru uspešnih nastopov, srečala že v polfinalu. Đoković bo svojo pot začel proti Američanu Learnerju Tienu, medtem ko se bo Alcaraz na prvi stopnički, prav tako z Američanom, stal naproti Reillyu Opelki.

V zgornjem delu žreba je branilec naslova, Italijan Jannik Sinner, ki mu je žreb v prvem krogu namenil Čeha Vita Koprivo. Njegovo pot do finala bo med drugim skušal preprečiti tudi Nemec Alexander Zverev, ki se bo na uvodu turnirja srečal s Čilencem Alejandrom Tabilom.

V zgornjem delu žreba je branilec naslova, Italijan Jannik Sinner. FOTO: Sarah Stier/AFP

Tudi v ženski konkurenci je žreb nakazal potencialno izjemno zanimive dvoboje. V zgornji polovici sta se znašli Poljakinja Iga Swiatek in domačinka Coco Gauff, kar odpira možnost njunega polfinalnega srečanja.

Swiatek, zmagovalka OP ZDA leta 2022, bo tekmovanje odprla proti Kolumbijki Emiliani Arango. Gauffova, ki je letos slavila na Rolandu Garrosu, pa se bo v prvem krogu pomerila z Avstralko Ajlo Tomljanović. Branilka naslova, Belorusinja Arina Sabalenka, bo pohod na novo lovoriko začela proti Švicarki Rebeki Masarovi, lanska finalistka, Američanka Jessica Pegula, pa bo igrala proti Mayar Sherif iz Egipta.

Posebno povabilo organizatorjev je prejela tudi 45-letna teniška legenda Venus Williams. Žreb ji je namenil zahtevno nalogo, saj jo v prvem krogu čaka dvoboj z 12. igralko sveta, Čehinjo Karolino Muchovo.

Posebno povabilo organizatorjev je prejela tudi 45-letna teniška legenda Venus Williams. FOTO: Al Bello/AFP

Odprto prvenstvo ZDA se bo v New Yorku začelo v nedeljo, 24. avgusta. V kvalifikacijah nastopa tudi Slovenka Veronika Erjavec, ki jo danes čaka nastop v drugem krogu.