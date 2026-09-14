Zverev do drugega grand slama – ob zadnji točki sploh ni vedel, da je zmagal

Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je prvi nosilec po treh urah in pol premagal osmopostavljenega Američana Bena Sheltona s 6:3, 7:6 (2), 5:7 in 6:2.

Zverev je prišel do druge lovorike na turnirjih za grand slam, potem ko je letos prvič slavil na Rolandu Garrosu. Po zaključni točki pa je poskrbel še za nenavaden prizor, saj sprva sploh ni dojel, da je dvoboja konec.

Iz večnega osmoljenca do dveh grand slamov v eni sezoni

Za 29-letnika je bil to šesti finale na turnirjih za grand slam. Prve tri, v New Yorku leta 2020, Parizu leta 2024 in Melbournu leta 2025, je izgubil, v zadnjih treh pa je dvakrat slavil.

Letos je do prvenca prišel na Rolandu Garrosu, kjer je v finalu po petih nizih premagal Italijana Flavia Cobollija. V Wimbledonu je nato prvič zaigral v finalu na sveti travi, a moral priznati premoč Janniku Sinnerju.

Zverev, ki je na OP ZDA postavil svojevrsten mejnik – kot prvi v zgodovini turnirja je bil postavljen za nosilca številka ena, čeprav pred tem še nikoli ni zasedal vrha lestvice ATP –, se je v uvodnih dveh krogih mučil in za obe zmagi potreboval pet nizov, nato pa dvignil raven igre ter na poti do naslova dobil 15 od naslednjih 16 nizov.

Za zmago je prejel 4,75 milijona evrov, na lestvici ATP pa se je vodilnemu Sinnerju približal na 1800 točk. Zgolj po letošnjih rezultatih je Italijana z zmago v New Yorku celo prehitel.

Shelton se je vrnil, a Zverev ni popustil

Začetek finala je bil za Sheltona zelo nervozen. Z dvojno napako je že v prvi igri svojega prvega finala na turnirjih za grand slam Nemcu podaril brejk. Zverev je deloval precej bolj zbrano, ob napakah šest let mlajšega Američana pa niti ni potreboval svoje najboljše igre.

Tudi drugi odvzem servisa, s katerim je Zverev dobil uvodni niz, mu je Shelton podaril z dvojno napako.

Drugi niz je bil precej bolj izenačen. Shelton je v četrti igri ubranil edino priložnost Nemca za odvzem servisa in izsilil podaljšano igro, a v njej ni imel možnosti. Zverev jo je dobil s 7:2 in povedel z 2:0 v nizih.

Zgodovina je govorila proti Sheltonu, ki še nikoli ni nadoknadil zaostanka z 0:2 v nizih. Na drugi strani je Zverev vse svoje dvoboje po vodstvu z 2:0 dobil z izjemo finala OP ZDA leta 2020 proti Dominicu Thiemu.

Tudi tokrat je Nemec izgubil niz, v katerem bi si že lahko zagotovil lovoriko. Serviral je za novo podaljšano igro, Shelton pa je povezal nekaj odličnih udarcev in po slabem voleju tekmeca izkoristil drugo od treh zaporednih priložnosti za brejk.

V četrtem nizu je Zverev hitro odgovoril in Sheltonu takoj odvzel servis. Američan kljub glasni podpori domačega občinstva ni več prikazal igre iz tretjega niza, še en brejk Nemca pa je dokončno odločil finale.

Pozabil, da je dvoboja konec

Po zadnji točki je sledil eden najbolj nenavadnih prizorov turnirja. Zverev je želel nadaljevati igro, zmedeno pogledal proti semaforju in šele nato ugotovil, da je postal prvak.

»Mislil sem, da je izid 5:1 in ne 6:2. Mislim, da sem preprosto pozabil, kakšen je izid,« je pojasnil Nemec.

Sodnica Marijana Veljović je že razglasila konec dvoboja, Zverev pa tega zaradi popolne osredotočenosti in hrupa na štadionu sploh ni slišal.

»V tistem trenutku sem bil popolnoma osredotočen. Nisem slišal ničesar. Bil sem v nekakšnem tunelu, v katerem preprosto nisem zaznaval ničesar drugega. Poleg tega je ob glasnem občinstvu nemogoče slišati sodnico,« je dejal.

Po mnenju Borisa Beckerja je bil ta nenavaden trenutek kar športni »prizor leta«.

»Prvič je zmagal na OP ZDA, pa se tega sploh ni zavedal - izjemno,« je za sporteurope.tv dejal nemški teniški velikan. Zverev je postal prvi nemški tenisač po Beckerju leta 1989, ki je osvojil OP ZDA.

Zadoščenje po porazu iz leta 2020

Zmaga ima za Zvereva še poseben pomen zaradi finala iz leta 2020, ko je proti Thiemu zapravil vodstvo z 2:0 v nizih in po petih nizih ostal brez lovorike.

»Končno dvigniti to lovoriko je neverjeten občutek, še posebej po tistem razočaranju iz leta 2020,« je dejal Zverev.

Po zmagi je pohvalil tudi Sheltona, ki je pri 23 letih prvič zaigral v finalu turnirja za grand slam.

»To je bil tvoj prvi finale grand slama, a že sem ti rekel, da se boš sem še večkrat vrnil. Če bi moral staviti ves svoj denar, bi stavil, da boš nekega dne prav ti tisti, ki bo dvignil to lovoriko,« je Američanu sporočil Zverev.

Shelton mu je odgovoril v podobnem tonu: »Drugi naslov za grand slam, dva v enem letu. Si eden najboljših igralcev na svetu, morda letos celo najboljši.«

Zverev je v 44. finalu kariere osvojil 26. naslov, Shelton pa je v desetem finalu tretjič izgubil. Američan tudi po šestem medsebojnem dvoboju še čaka na prvo zmago proti Nemcu, v uteho pa mu ostajata 2,41 milijona evrov nagrade in najvišja uvrstitev v karieri. Na novi lestvici ATP bo napredoval na četrto mesto.