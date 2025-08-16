Zverev do polfinalnega srečanja z Alcarazom

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je še zadnji polfinalist teniškega mastersa v Cincinnatiju. Tretji igralec sveta je v četrtfinalu gladko, v zgolj uri in 17 minutah, s 6:2 in 6:2 premagal domačina Bena Sheltona. Zverev se je s tem četrtič v prav toliko nastopih od leta 2020 uvrstil v polfinale turnirja v Cincinnatiju z nagradnim skladom v vrednosti skoraj osem milijonov evrov. Turnir je 28-letnik zmagal leta 2021, naslednje leto pa na njem zaradi poškodbe ni nastopil.

Shelton se je v Cincinnatiju prebil do četrtfinala po tem, ko je prejšnji teden v Torontu osvojil svoj prvi naslov na turnirju masters in se prebil med prvo deseterico svetovne lestvice. A dvaindvajsetletni Američan tokrat ni imel pravih odgovorov za izkušenejšega Nemca.

Zverev se bo v drugem polfinalu moškega dela turnirja pomeril z drugim igralcem sveta Špancem Carlosom Alcarazom, ki se je pred tem precej namučil, da je premagal Rusa Andreja Rubljova. Igralca sta si razdelila uvodna niza (6:3 in 4:6), v izenačenem zadnjem je Alcaraz le prevladal s 7:5.

V prvem polfinalu se bosta že danes ob 21. uri po slovenskem času srečala prvi igralec sveta Jannik Sinner iz Italije in francoski kvalifikant Terence Atmane. Triindvajsetletni Francoz velja za največje presenečenje turnirja, saj je kot 136. igralec sveta v zadnjih dveh krogih premagal dva igralca iz prve deseterice.

V ženskem delu turnirja serije 1000 v Cincinnatiju je Italijanka Jasmine Paolini v zadnjem četrtfinalu premagala domačinko in drugo igralko sveta Coco Gauff z 2:6, 6:4 in 6:3.

Izpadli sta prvi dve igralki sveta, saj je pred tem svojo pot na turnirju končala tudi prva na svetovni lestvici, Belorusinja Arina Sabalenka, ki je izgubila s Kazahstanko Eleno Ribakino 6:1 in 6:4.

Polfinalna para v ženski konkurenci sta Paolini – Veronika Kudermetov in Iga Šwiatek – Ribakina. Obračuna bosta na vrsti v nedeljo zvečer po slovenskem času.