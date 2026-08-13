Zverev ima preprosto rešitev za teniški koledar

Severnoameriška teniška turneja se približuje prvemu vrhuncu. Jutri je na sporedu finale mastersa serije 1000 v Montrealu, v katerem se bosta pomerila Američana Ben Shelton in Brandon Nakashima. Branilec naslova Shelton je v polfinalu premagal rojaka Learnerja Tiena, medtem ko je Nakashima v tesnem dvoboju ugnal mladega španskega asa Rafaela Jodarja. Začenja se tudi masters v Cincinnatiju, kjer pa na seznamu znova ne bo najboljših dveh teniških igralcev.

Španec Carlos Alcaraz zaradi poškodbe desnega zapestja ne nastopa vse od aprila, pred nekaj dnevi pa je nastop odpovedal tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki je izpustil že Montreal. »To vsekakor nekoliko spremeni položaj, še posebej, ker Jannik ne bo prisoten. V tej sezoni je osvojil vse turnirje serije masters, na katerih je nastopil. Hkrati pa se zame ne spremeni veliko, še vedno želim tekmovati proti najboljšim in pokazati svoj najboljši tenis,« je nabor igralcev v Cincinnatiju komentiral prvak odprtega prvenstva Francija Alexander Zverev.

Ben Shelton je branilec naslova v Montrealu. FOTO: David Kirouac/Imagn Images Via Reuters Connect

Poleg Sinnerja in Alcaraza sta v Montrealu manjkala tudi srbski zvezdnik Novak Đoković in četrti igralec sveta Felix Auger-Aliassime, ki se je s turnirja umaknil zaradi bolečin v hrbtu. »Mislim, da se to zgodi zaradi dvotedenskih turnirjev. Na žalost, še posebej, če sledi grand slam. Če igraš na vseh turnirjih in si vrhunski igralec, preživiš sedem tednov tukaj, v Severni Ameriki,« je bil do organizatorjev kritičen Nemec. »To je precej dolgo obdobje in mislim, da je to razlog, zakaj se veliko vrhunskih igralcev že več let odloča, da ne bodo igrali na turnirju v Kanadi. To je žal žalostna realnost.«

Mastersa v Kanadi in Cincinnatiju, pod okriljem Združenja teniških profesionalcev (ATP), sta lani prvič potekala v razširjenem, 12-dnevnem formatu. Leto pred tem so podaljšani format uvedli tudi na mastersih v Rimu, Madridu in Šanghaju. »To je precej preprosto. Naj bomo tu dva tedna, ne sedem. Na turnirju oba mastersa trajata dva tedna. Mislim, da je to preprosta rešitev glede udeležbe vrhunskih igralcev,« je jasno povedal Zverev. Do daljših turnirjev serije masters so bili kritični tudi drugi teniški igralec, med njimi Đoković, ki je dejal, da na tekmovanjih te kategorije ne uživa.