Zverev vendarle dočakal svoj veliki trenutek

Alexander Zverev je vendarle dočakal svoj veliki trenutek. Z zmago na odprtem prvenstvu Francije se je nemški teniški zvezdnik veselil svoje prve lovorike na turnirjih za grand slam. Toda za končno slavje v Roland-Garrosu se je moral zelo potruditi.

V velikem finalu je namreč Zverev potreboval vseh pet nizov, da je vendarle upravičil vlogo favorita in strl odpor Italijana Flavia Cobollija. V razburljivem zaključnem dvoboju je bil 29-letni as iz Hamburga po pravem »maratonu« boljši s 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) in 6:1.

Alexander Zverev (na fotografiji) je v finalu Roland-Garrosa strl odpor Flavia Cobollija. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

S tem podvigom si je Zverev uresničil otroške sanje. »Končno – to je res srečen konec!« je po največji zmagi poudaril Zverev in se zahvalil vsem z očetom na čelu, ki so mu v vseh teh letih tako ali drugače pomagali na trnovi poti do prestižnega pokala.

»Če si je kdo zaslužil to lovoriko, je to Alexander. Zdaj ni več poraženec,« je poudaril nekdanji nemški šampion Boris Becker, že več let strokovni komentator pri televizijski postaji Eurosport. Z enakimi besedami mu je čestital tudi poraženi Cobolli.

»Zdaj mi je težko govoriti o tem, saj sem bil tako zelo blizu zmagi. Bilo je res tesno, toda če komu privoščim to lovoriko, potem tebi, Sascha. Upam, da jo boš naslednjič prepustil meni, potem ko si si sam zdaj uresničil sanje,« je Zverevu čestital 24-letni Italijan, ki se bo na najnovejši svetovni lestvici ATP zavihtel med najboljšo deseterico.