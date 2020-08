Zverevu uvodni derbi velikanov

New York

- Pa se je le začelo! Po sedmih mesecih je spet napočil čas za turnirje iz serije grand slam, poletnih klasik v Roland Garrosu in Wimbledonu ni bilo zaradi pandemije koronavirusa, londonskega spektakla ne bo v tem letu, pariški bo pozneje sledil sedanjemu v New Yorku. Že v prvem večeru igra19-letna zelo obetavna slovenska teniška igralka, jutri bo štartal tudi izkušeniUspešno je turnir začela Nemkaz zmago proti Hrvatici z avstralskim državljanstvom, prva nosilka(Češ) je ugnala(Ukr),(Nem) je ugnal(JA) po štirih nizih, sicer je bil to »derbi velikanov«. V višino namreč Nemec meri 198 cm, Južnoafričan pa še pet centimetrov več.