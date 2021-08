Ameriški dizel se je spet ogrel v drugem polčasu za +19 pred finalom

Izid ob polčasu je bil skoraj povsem izenačen, Avstralci, ki so prvo četrtino dobili s šestimi točkami naskoka, vodili so tudi že za 15 točk, so ostali v prednosti vse do odhoda v slačilnice (45:42). A v tretji četrtini so Američani stopili na plin, dobili so jo s kar 32:10 in si že dolgo pred koncem obračuna zagotovili varno razliko na poti do zmage, ki jim prinaša finalni zmenek z zmagovalcem večernega obračuna (ob 13. uri po srednjeevropskem času) med Slovenijo in Francijo.



Prva strelca obračuna sta bila Kevin Durant (23 točk in 9 skokov) in Devin Booker (20 točk), član letošnjega poraženega finalista lige NBA Phoenixa, ki je po nekaj precej rezerviranih predstavah odigral morda najboljšo tekmo na turnirju. Patty Mills je za Avstralijo dosegel 15 točk in podelil še osem podaj.

Avstralski met z razdalje v drugem polčasu povsem zatajil

Prvi favoriti za zlato odličje na olimpijskem turnirju so se za zmago morali vsaj za krajši čas resno potruditi in odigrati trdo tudi v obrambi. Avstralci so namreč v prvem polčasu ob nasprotnikovem slabem metu in precejšnji nezainteresiranosti v obrambi pobegnili tudi na 15 točk razlike (41:26). Zaostanek so Američani v zaključku prvega polčasa zmanjšali, nato pa so v uvodu drugega polčasa s trdo obrambo in izjemnim učinkom v napadu hitro prišli v vodstvo. Blestel je predvsem prvi zvezdnik Američanov Durant.



Vodstvo Američanov je do konca tretje četrtine naraslo na 19 točk. Avstralci so v drugem delu tekme bili popolnoma brez moči. Ob težavah v obrambi proti razigranim nasprotnikom jim nikakor ni stekel met z razdalje, v tretji četrtini so tako dosegli le deset točk ob 20-odstotnem metu iz igre. Američani pa so po metih 2/14 za tri točke v prvem polčasu v drugem zadeli sedem trojk od 15 poskusov ter v zadnji četrtini vseskozi držali varno razdaljo do nasprotnikov.

