Nepozabni šov, solze in objem za zgodovino

Tina Trstenjak se je še drugič po Riu de Janeiru 2016 prebila v veliki finale olimpijskih iger in zlati lovoriki dodala še srebrno kolajno. FOTO: Franck Fife/AFP

S tabletami proti bolečinam

Tina Trstenjak se je zaradi poškodbe hrbta borila z bolečinami.

V Slovenijo se vrača jutri zvečer, slovesnosti na Brniku bo sledil sprejem na Lopati.

Celjska šampionka bo 24. avgusta praznovala 31. rojstni dan.

Marjan Fabjan je eden od najboljših trenerjev juda na svetu. FOTO: Franck Fife/AFP

Vnovič sva v finalu uprizorili pravi šov, ki se na žalost tokrat ni razpletel po mojih željah. A tudi srebrna kolajna je lep uspeh.

je spisala novo imenitno poglavje v zgodovini slovenskega juda in športa nasploh. Potem ko si je pred petimi leti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v šampionskem slogu izbojevala zlato lovoriko, je danes v Tokiu pod vodstvom, enega od najboljših trenerjev na svetu, svojo bogato vitrino obogatila še s srebrno kolajno.Po izgubljenem velikem finalu so 30-letno Celjanko oblile solze. A niti ne zaradi razočaranja po porazu na zlato točko v podaljšku razburljivega zaključnega dvoboja s, vidno ganjena je bila zavoljo izjemnega spoštovanja, ki ji ga je zatem izkazala velika tekmica iz Francije.Potem ko ji je po 36 sekundah dodatnega dela uspel zmagoviti met za vazari, je namreč Agbegnenoujeva, ki ni skrivala solz sreče, večkrat močno objela Trstenjakovo in jo nato v znak spoštovanja še dvignila visoko v zrak. »S Clarisse sva zunaj blazin prijateljici in se dobro razumeva. Bilo je res lepo, kar je naredila po dvoboju,« je s tresočim glasom dejala celjska šampionka in pristavila, da sta se po njenem pravi judoistki srečali v finalu kategorije do 63 kilogramov. To je bila ponovitev velikega finala v Riu, kjer je bila uspešnejša naša borka. Tokrat se je jeziček na tehtnici v podaljšku prevesil na stran 28-letne zvezdnice iz Rennesa, ki je skrivnost zadnjega uspeha pripisala tudi vključitvi boksa in joge v trening juda.»Kadar se pomeriva na tatamiju, prikaževa vrhunski judo. Vnovič sva uprizorili pravi šov, ki se na žalost tokrat ni razpletel po mojih željah. A tudi srebrna kolajna je lep uspeh,« je poudarila Trstenjakova, ki ji je – kot nam je zaupala že v pogovoru pred odhodom na Japonsko – šlo zelo v nos, ker so po njenem odmevnem slavju na prejšnjih poletnih OI v Braziliji mnogi od nje pričakovali le še zlata odličja. »Že tretje mesto je bilo potem za nekatere slaba uvrstitev, kar je smešno …«Za tokratno srebrno kolajno, s katero je po zlatem kanuistuin bronastem kolesarjuzaokrožila sveženj slovenskih žlahtnih kovin v Tokiu, je judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku v legendarni dvorani Nippon Budokan po vrsti premagala Južno Korejko(v podaljšku z metom na bok), Španko(z drugim metom na bok za ipon), Venezuelko(v podaljšku z drugim metom na bok za ipon) in v polfinalu še Italijanko(s končnim prijemom za ipon).Za zaključni obračun proti Clarisse Agbegnenou je Marjan Fabjan, ki je kot trener osvojil že šesto kolajno na največji športni prireditvi, na kateri je pred tem ob Trstenjakovi (1. v Riu '16) na zmagovalni oder popeljal tudi(3. v Atenah ’04 in 1. v Londonu ’12),(3. v Pekingu ’08) in(3. v Riu '16), skoval prav posebno taktiko.»Dogovorila sva se, da jo utrudim in nato vržem, toda nato je ona vrgla mene,« je s kislim nasmeškom pripomnila naša junakinja, katere podvig ima še večjo težo, če vemo, da se je od prve borbe borila (tudi) z bolečinami. »Med uvodnim dvobojem s Korejko sem si nekaj poškodovala v hrbtu. Zdaj še kar gre, ker sem še pod vplivom protibolečinskih tablet, bomo pa videli, kako bo po prespani noči,« je previdna Trstenjakova, ki je po novem najuspešnejša slovenska judoistka.V domovino se bo vrnila že nocoj ob 22.10, ko bo pristala na letališču Jožeta Pučnika, na katerem ji bodo pristojni z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) pripravili krajšo slovesnost, zatem pa ji dobrodošlico pripravljajo tudi pred sedežem kluba na Lopati. Po vseh obveznostih, ki jo čakajo v prihodnjih dneh, si bo privoščila (daljši) zasluženi oddih, na katerem ni bila že debelih pet let. »Takoj po Riu sem bila brez juda skoraj mesec dni, odtlej pa sem imela največ po tri dni prosto. Po daljšem času se bom na počitnice odpravila po vrnitvi iz Tokia,« je zaupala olimpijska podprvakinja in na vprašanje, kje se vidi čez tri leta, odvrnila: »Pojma nimam. Najprej si moram dobro odpočiti tako telesno kot psihično, potem pa bom videla, kako naprej.«