Privežite se, leteli bomo s Hansnom, Karabatićem, Sagosenom ...

Nikola Karabatić je zaradi poškodbe izpustil SP v Egiptu, zdaj je spet nared. FOTO: Fadi Al-Assaad/Reuters

1114

golov je doslej za Dansko zabil Mikkel Hansen

Raul Entrerrios še ni končal kariere, Vid Kavtičnik jo je pred kratkim. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

37

let ima francoski kapetan Nikola Karabatić, še tri več njegov španski kolega Raul Entrerrios

Nikolaj Jacobsen je zgrožen nad razmerami na Japonskem. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Labodji spev Karabatića in Entrerriosa

Norvežan Sander Sagosen je eden najboljših igralcev na svetu. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Namesto slovenskih rokometašev, ki so doslej trikrat nastopili na olimpijskih igrah, bodo Slovenijo v kolektivnih panogah zastopali košarkarji in želeli izboljšati šesto mesto rokometne reprezentance z zadnjih OI v Riu. Tam so bili od zasedbev četrtfinalu boljši Danci, ki bodo tudi v Tokiu v vlogi favoritov.Reprezentanca Vujovićevega naslednikamarca na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu ni bila konkurenčna Nemčiji in Švedski in je ostala brez glavne nagrade. Rokomet kot ga poznamo je debi na olimpijskih igrah sicer dočakal leta 1972, kjer je bila v Münchnu najboljša reprezentanca Jugoslavije z legendarnim selektorjem. Jugoslavija je bila najboljša tudi leta 1984 v Los Angelesu in ima poleg Francije, Sovjetske zveze in Hrvaške dve zlati olimpijski kolajni v moški konkurenci.Danska ima eno, ki jo je osvojila pred petimi leti v Braziliji, kjer je v finalu premagala Francijo. Vmes je tudi postala svetovna prvakinja v Egiptu. Tam so januarja letos Danci pokazali, da jim asketsko življenje v mehurčku, kakršno jih čaka tudi v Tokiu, ne pride do živega, čeprav je njihov selektorob prihodu na Japonsko izjavil, da se pod takšnimi pogoji olimpijske igre ne bi smele zgoditi.»Zdi se mi, da so OI zaradi vseh drugih samo ne športnikov, ki bodo plačali največjo ceno,« je dejal Jacobsen. V njegovi reprezentanci sta glavna zvezdnika ostrostrelecin vratarBranjenje naslova bodo Danci začeli jutri proti domači reprezentanci Japonske, ki sicer nima bogate rokometne tradicije, vendar je domači turnir vzela skrajno resno in noče igrati stranske vloge. Kmalu po EP 2016, na katerem je zmagala Nemčija, so iz Tokia poklicali nemškega selektorja, Islandca, in mu dali ponudbo, ki je ni mogel zavrniti: milijon evrov letne plače. Za rokometaša bogastvo. Islandec je prvakom iz Danske dobra štiri leta pripravljal suši!Sigurdsson, ki je z Nemčijo v Riu osvojil bron, je imel zaradi preložitve iger še eno leto več časa za gradnjo ekipe. Da je naredil ogromno delo, se je pokazalo na letošnjem mundialu v Egiptu, kjer je Japonska na prvi tekmi vzela točko evropskim podprvakom iz Hrvaške. Srečala se je tudi z Dansko in bila konkurenčna do 40. minute (22:23), nakar je izgubila s 27:34. V skupini B so še Švedska, Egipt, Portugalska in Bahrajn.Skupina A je po imenih močnejša, tam se bodo za štiri mesta v četrtfinalu merile Norveška, Francija, Nemčija, Brazilija, Španija in Argentina. Pri Francozih boželel po OI 2008 in 2012 še tretjič osvojiti Olimp. Po treh bronih se bodo do prvega zlata želeli dokopati evropski prvaki iz Španije, pri katerih je skoraj polovica ekipe za leto dni preložila reprezentančno upokojitev, tudi 40-letni kapetan. Stavnice več možnosti kot Franciji in Španiji dajejo super hitri Norveški, pri kateri se vse vrti okrog. Posladek jutrišnjega uvodnega dne bo derbi Španija – Nemčija.