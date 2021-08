Tentoglou skočil do grškega zlata, najžlahtnejše odličje tudi v Portoriko

Miltiadis Tentoglou je skočil 8,41 metra in ugnal Kubanca Juana Miguela Echevarrio. Ta je tudi dosegel 8,41 m, a je imel slabši drugi poskus, 8,09 m, Grk pa 8,15 m. Bron je osvojil drugi Kubanec Maykel Masso (8,21 m) za svojo prvo odličje na velikih tekmah.



Tekmovanje se je odločalo v zadnj seriji, pred katero sta bila v vodstvu Kubanca, ki sta sicer končala na zmagovalnem odru. Najprej je Španec Eusebio Caceres z 8,18 m prehitel Tentoglouja in prešel na tretje mesto. Evropski prvak na prostem in dvakratni zaporedni dvoranski prvak stare celine je odgovoril z 8,41 m in prevzel vodstvo.



Ker je imel boljši drugi skok od Echecvarrie, je ta šel na zaletišče. V četrtem skoku se je namreč poškodoval in potem ni več nastopal vse do zadnje serije. A tudi tega poskusa ni opravil v celoti in je končal že v zaletu. Grk je tako postal olimpijski prvak, imel pa je najboljša poskusa prav v zadnjih dveh serijah. Echevarria je imel veljavna poskusa le v prvi in tretji seriji, v kateri je skočil za srebro. Leta 2019 je bil bronast na SP v Dohi, leto prej pa je bil na dvoranskem SP v Birminghamu zlat.

Jasmine Camacho-Quinn prva na 100 m ovire

Jasmine Camacho-Quinn iz Portorika je osvojila prvo mesto v teku na 100 m ovire in s tem osvojila prvo atletsko olimpijsko zlato za svojo državo. S časom 12,37 sekunde je prepričljivo ugnala tekmice. Druga je bila Američanka Kendra Harrison, ki je z 12,52 za tri stotinke ugnala Jamajčanko Megan Tapper (12,55).



Že v nedeljskem polfinalu je za nov olimpijski rekord poskrbela prav 24-letna Jasmine Camacho-Quinn, ki je z 12,26 sekunde dosegla tudi četrti najhitrejši čas v zgodovini. V finalu pa je osvojila svoje prvo odličje na velikih tekmovanjih, ko je po slabem štartu po 30 m prevzela vodstvo in ga nato do cilja ni več izpustila iz rok.



Druga je bila svetovna rekorderka Keni Harrison, ki tako ostaja brez zlata na velikih tekmah. Na OI v Riu de Janeiru se ni uvrstila iz ameriških kvalifikacij, četrta je bila leto pozneje na SP v Londonu, na SP v Dohi 2019 pa je bila srebrna.





