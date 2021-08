V finalu Srbija in prvič doslej Grčija

Sleherno veliko tekmovanje postreže s kakšnim presenečenjem, teh pa je na olimpijskih igrah v Tokiu še več kot ponavadi, saj so igre z močnim pečatom pandemije zadnjega leta prav posebne. In tako je tudi v vaterpolskem bazenu. Naslov najboljših iz Ria 2016 branijo Srbi, ki bodo tudi letos nastopili v sklepnem dvoboju – finale bo v nedeljo ob 9.30. Njihov polfinale je bil sicer s Španijo napet, odločil ga je z golom za 10:9 v izdihljajih tekme Filip Filipović, udarni as moštva, ki je sklepne olimpijske priprave pred odhodom v Azijo prestalo pri nas v Kranju.



Precej bolj presenetljiv pa je bil razplet druge tekme za nedeljski finalni vizum. Grčija je namreč ugnala vaterpolsko velesilo Madžarsko z 9:6 in se prvič doslej uvrstila v olimpijski finale oz. si prvič v dolgi zgodovini priborila kolajno tega tekmovanja. »Noro! Jokam v vsej svoji sreči, mi smo v finalu,« je bil vzhičen grški vratar, sicer junak tekme, Emmanuoil Zerdevas.

