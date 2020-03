ACH Volley je ostal na prestolu

Tesno šele v tretjem nizu

ACH Volley : Mladost Zagreb 3:0 (14, 18, 24) ACH Volley: Flajs, Kumer, Purić, Pavlović 4, Satler, Pleško, Dagostino, P. Đirlić 18, Okroglič 5, Vilimanović 7, Pokeršnik 16, Videčnik 8, Kök 1.

Mladost Zagreb: Višić 2, Nikačević 3, Mitrašinović 13, Bakonji, Kovačević 1, Šarčević, Oršolić 10, I. Đirlić, Đukić 1, Vranješ, Dukić 7.

Odbojkarji ACH Volleyja so še desetič v 15 letih obstoja srednjeevropske lige osvojili naslov prvaka, potem ko so v finalu zaključnega turnirja v Zwettlu prepričljivo ugnali najboljše hrvaško moštvo Mladost iz Zagreba s 3:0 (14, 18, 24). Ljubljančani so tako upravičili vlogo favorita in prvo mesto v rednem delu tekmovanja, v katerem so doživeli le en poraz. Ugnal jih je le Calcit Volley, ki je po polfinalnem porazu z Zagrebčani izgubil še z avstrijskim Waldviertlom z 1:3 (-18, -21, 23, -27) in zasedel 4. mesto.ACH Volley, ki je Mladost dvakrat premagal že v rednem delu lige, je v prvih dveh nizih povsem zasenčil tekmece z odličnim servisom, kar je močno olajšalo delo bloku. Legendarni zagrebški trener, nekdanji jugoslovanski reprezentant, je poskušal nalet zaustaviti z odmori, a to mu ni uspelo ne prvič ne drugič. Ljubljančani so z zavzeto igro prednost le večali,jim je v napadu zagotovil prvo zaključno žogo, ki jo je z blokom izkoristilDrugi niz je ACH Volley odprl z vodstvom 6:0, saj Mladost nikakor ni našla protiorožja za serviseVarovanciso bili sproščeni, vse jim je šlo kot po maslu, kar je pri rezultatu 17:7 kazal tudi semafor. Res je, da so nato tekmecu dovolili, da je nekoliko zmanjšal razliko in se pri 20:16 nevarno približal, a je hitro sledil slovenski odgovor.Zagrebčani so v tretjem nizu še bolj pokazali zobe ter vodili s 16:14 in 19:17. Prvi so imeli tudi zaključno žogo, a dve zaporedni točki Pokešnika sta v vodstvo pripeljali zmaje, nato pa so igralci Mladosti storili še napako in tekma se je končala.