Ajda Košnjek si je priborila vozovnici za Lillehammer in Hinzenbach

Včeraj so na Bloudkovi velikanki v Planici potekale interne kvalifikacije za uvrstitev v žensko skakalno ekipo za uvodne tekme svetovnega pokala. V ekipo je glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš že uvrstil Niko Prevc, Niko Vodan, Majo Kovačič, Katro Komar in Tajo Bodlaj, po koncu kariere Eme Klinec pa so se trenerji A in B reprezentanc odločili, da bo šesto mesto pripadlo zmagovalki internih kvalifikacijah.

Mesto v v ekipi si je tako priborila 19-letna Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG), ki se je s svetovno elito prvič srečala pred štirimi leti na Ljubnem ob Savinji, do svojih prvič točk pa je prišla na svoji četrti tekmi, ko je februarja leta 2023 zasedla 27. mesto v Hinzenbachu. Med dobitnice točk se je Košnjekova prebila desetkrat, njena najvišja uvrstitev pa je 17. mesto iz Engelberga.

Znana je torej šesterica, ki bo nastopila na tekmah v norveškem Lillehammerju in avstrijskem Hinzenbachu. V Lillehammer bo slovenska reprezentanca odpotovala prihodnji torek, nato bo v sredo opravila predvidoma dva treninga na veliki olimpijski skakalnici. V petek so nato na sporedu kvalifikacije.