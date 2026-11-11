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Zimski športi

Ajda Košnjek si je priborila vozovnici za Lillehammer in Hinzenbach

Mlada smučarska skakalka Ajda Košnjek je včeraj zmagala na internih kvalifikacijah za vrstitev v žensko skakalno ekipo.
Ajda Košnjek se je že desetkrat prebila med dobitnice točk. FOTO: Črt Piksi
Galerija
Ajda Košnjek se je že desetkrat prebila med dobitnice točk. FOTO: Črt Piksi
T. E.
11. 11. 2026 | 12:05
1:36
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Včeraj so na Bloudkovi velikanki v Planici potekale interne kvalifikacije za uvrstitev v žensko skakalno ekipo za uvodne tekme svetovnega pokala. V ekipo je glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš že uvrstil Niko PrevcNiko Vodan, Majo Kovačič, Katro Komar in Tajo Bodlaj, po koncu kariere Eme Klinec pa so se trenerji A in B reprezentanc odločili, da bo šesto mesto pripadlo zmagovalki internih kvalifikacijah. 

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Mesto v v ekipi si je tako priborila 19-letna Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG), ki se je s svetovno elito prvič srečala pred štirimi leti na Ljubnem ob Savinji, do svojih prvič točk pa je prišla na svoji četrti tekmi, ko je februarja leta 2023 zasedla 27. mesto v Hinzenbachu. Med dobitnice točk se je Košnjekova prebila desetkrat, njena najvišja uvrstitev pa je 17. mesto iz Engelberga.

Znana je torej šesterica, ki bo nastopila na tekmah v norveškem Lillehammerju in avstrijskem Hinzenbachu. V Lillehammer bo slovenska reprezentanca odpotovala prihodnji torek, nato bo v sredo opravila predvidoma dva treninga na veliki olimpijski skakalnici. V petek so nato na sporedu kvalifikacije. 

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