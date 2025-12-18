Aktualni prvaki premočni za Kopitarja in Kralje (VIDEO)

Hokejisti Floride so ponoči premagali Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem s 3:2. Odločilen je bil gol Sama Bennetta po vsega desetih sekundah zadnje tretjine za 3:1. Florida je dosegla že svojo šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah.

Ob Bennettu sta za Florida Panthers zadela še Anton Lundell in Carter Verhaeghe, vratar Danil Tarasov pa je zbral 27 obramb. Med drugim se je izkazal pet minut pred koncem, ko je ubranil ustavil Trevorja Moora v protinapadu za 3:3 in morebitni podaljšek. Brad Marchand je dosegel dve podaji, tudi pri odločilnem golu Bennetta v zadnjem delu.

Za Los Angeles sta zabila Joel Armia in Kevin Fiala. Prvi je poskrbel za vodstvo Kraljev, drugi pa jim je v 45. vrnil upanje, a s soigralci ni znal najti akcije za izenačenje. Tudi v končnici, ko je moral tri minute pred koncem z ledu Anton Lundell, so Kralji ob številčni premoči le enkrat streljali na nasprotna vrata. Anton Forsberg je zbral 25 obramb.

»Danes, pa tudi v Dallasu, smo prikazali zelo soliden hokej. Ampak, če ne osvojiš točk, to nič ne šteje in nihče s tem na koncu ni res zadovoljen. Res je tudi, da je bil to eden od večerov, ko se je plošček za nas nesrečno odbijal, a konec koncev je naša naloga, da najdemo način, da zabijemo gol,« je z mešanimi občutki za LA Kings Insider tekmo komentiral Mikey Anderson.

Los Angeles je na lestvici na zahodu zdrsnil že na sedmo mesto, enako število točk pa imata tudi San Jose in Utah. Že v noči na petek bodo Kralji to skušali spremeniti, ko bodo serijo gostovanj nadaljevali v Tampi pri drugem moštvu lige na Floridi.

Utah Mammoth so prav danes ponoči a lestvici ujeli Kralje, ko so s 4:1 slavili na gostovanju pri vodilni ekipi atlantske skupine v Detroitu. Odločilna sta bila gola Dylana Guentherja in Kevin Stenlunda v 55. in 56. minuti zadnje tretjine za 3:1 in 4:1, ki sta jih dosegla v razmaku 31 sekund.

Carolina je s 4:1 ugnala Nashville in utrdila vodstvo na vzhodu. Sebastian Aho je dosegel dva gola in podajo. Še višjo zmago je preprečil vratar Nashvilla Juuse Saros s 33 obrambami. St. Louis je z nogometnim izidom 1:0 ugnal Winnipeg. Edini gol na tekmi je dosegel Justin Faulk.