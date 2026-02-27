  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Alarm le zaradi Horaka in Mašiča

Pred Olimpijo danes v Italiji zadnja tekma rednega dela ICEHL, nato čakanje, kdo jo bo izbral za četrtfinale končnice.
V Tivoli se je vrnilo hokejsko ozračje, navijači zdaj že odštevajo do začetka končnice ICEHL. FOTO: Dejan Javornik/Delo
V Tivoli se je vrnilo hokejsko ozračje, navijači zdaj že odštevajo do začetka končnice ICEHL. FOTO: Dejan Javornik/Delo
Siniša Uroševič
27. 2. 2026 | 05:00
4:20
A+A-

Polne tribune hokejskega Tivolija s konkurenčnimi Olimpijinimi predstavami v razširjeni avstrijski ligi (ICEHL) privabljajo spomine na prve sezone zmajev v tem tekmovanju kot tudi tiste, ko je bil boj za vrh v domačem prvenstvu zadeva širšega odmeva na Slovenskem. Zdaj takšnega prestiža ni več, res pa je, da zmaji privabljajo občinstvo z lepimi predstavami te sezone, ki se bo po današnji zadnji tekmi rednega dela nadaljevala v končnici ICEHL.

V prestižnih izločilnih bojih so Ljubljančani nazadnje v četrtfinalu nastopili pred zdaj že oddaljenimi štirimi leti in takrat izgubili zelo napeto serijo z moštvom VSV iz Beljaka. Tekmeca sta igrala kar sedemkrat, na zadnji tekmi v razprodani domači dvorani slavilo zmago koroško moštvo in se uvrstilo med najboljše štiri v ligi. Zmaji so bili med elitno četverico, odkar nastopajo v tem tekmovanju, dvakrat – v sezonah 2007/08 in 2011/12.

Več iz teme

hokejICEHLHK OlimpijaHK Jesenice

