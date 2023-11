Alarm med Švicarji: Marco Odermatt poškodovan

Pred nadaljevanjem sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju se je pri švicarski reprezentanci oglasil alarm. Na Copper Mountainu (ZDA) je namreč zaradi močnih bolečin v hrbtu moral prekiniti priprave vodilni as belih strmin Marco Odermatt.

Švicarski as in tudi lastnik velikega kristalnega globusa v zadnjih dveh sezonah se je ravno pripravljal za štart, pa ga je, kot je pozneje povedal, zoprna bolečina odvrnila od smukaške preizkušnje za trening. Tako je ostal brez ogleda proge, pri reprezentanci so ga nemudoma odpeljali k zdravniku. Bolelo ga je že dan prej, ko se je lotil vadbe superveleslaloma. »Medvretenčna ploščica se mu je stisnila, zato je prišlo do vnetja,« je za dnevnik Blick obrazložil trener Helmut Krug in napovedal smučarju napovedal vsaj nekaj dni počitka v želji po okrevanju do prvega smuka sezone, 1. decembra v Beaver Creeku.