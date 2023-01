Albanska čudežna deklica še prej do točk kot vzornica Mikaela Shiffrin

Na belih strminah že nekaj časa na svojo izjemno nadarjenost opozarja najstnica Lara Colturi. Komaj 16-letna alpska smučarka, ki se je rodila v Torinu, tekmuje pa za Albanijo, se je že trikrat prebila med dobitnice točk za svetovni pokal, nazadnje na drugem veleslalomu v Semmeringu, kjer si je v sredo prismučala 20. mesto.

To ji je uspelo pri komaj 16 letih in 45 dneh. Za primerjavo: ameriška šampionka Mikaela Shiffrin, ki je v Semmeringu v svojo korist odločila vse tri tekme (skupno je doslej v svetovnem pokalu nanizala že 80 zmag!), se je krstnih točk med elito veselila pri 16 letih in 259 dneh.

»Mikaela je moja vzornica. Ko sem bila še otrok, sem jo občudovala po televiziji. Skoraj ne morem verjeti, da lahko zdaj tekmujem z njo,« je omenila obetavna albanska reprezentantka, ki ji je bila nadarjenost za smučanje položena v zibelko. Njena mati je namreč Daniela Ceccarelli, olimpijska prvakinja v superveleslalomu iz Salt Lake Cityja 2002, oče pa učitelj smučanja Alessandro Colturi. Larina starša sta sicer Italijana, ki sta hčerki priskrbela albansko državljanstvo, potem ko jim na italijanski smučarski zvezi niso dovolili, da bi znotraj nje trenirali kot zasebna ekipa.

»Na progi je trenerka, zunaj nje pa moja mati. In moja najboljša prijateljica,« je poudarila Colturijeva, ki na tekmah ne čuti nikakršnega pritiska. »V smučanju preprosto uživam. To je zame kakor igra,« je še dejala 16-letna albanska reprezentantka, katere najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu je 17. mesto z novembrskega veleslaloma v Killingtonu.