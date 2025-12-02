Ruski zvezdnik izgubil živce in napadel tekmeca (VIDEO)

Ruski zimski športniki zaradi vojne v Ukrajini ne morejo sodelovati v svetovnem pokalu pod okriljem FIS, tekmujejo pa v ruskem prvenstvu, kjer je konec tedna prišlo do incidenta. Trikratni olimpijski prvak v teku na smučeh Aleksandr Boljšunov je izgubil živce po polfinalu šprinta za ruski pokal v Kirovsku.

Boljšunov je ostal brez finala, saj je v polfinalu zasedel šele šesto mesto, po prihodu v cilj pa se je lotil tekmeca Aleksandra Bakurova, s katerim se je sprl že prej istega dne. Tudi Bakurov je izpadel, saj je bil četrti.

Po tekmi je Boljšunov postal nasilen do Bakurova in ga je porinil skozi ograjo. Nič hudega sluteči Bakurov se je naslanjal na ograjo in se z nekom pogovarjal, ko ga je Boljšunov z udarcem s komolcem in ramenom potisnil skoznjo. Bakurov je padel na tla in bil vidno pretresen, ko je dojel, kaj se je zgodilo. Hitro se je pobral in se hotel poravnati račune, a se je uradnik tekmovanja takoj postavil med petelina in preprečil nadaljnje stopnjevanje incidenta.

Bakurov si je pri tem poškodoval komolec in ga zdaj čakata približno dva tedna premora. Ostro kritiziral neotesanega zvezdnika. »Opravičila ne pričakujem. Če ga bodo želeli, prav. A opravičilo ne bo ničesar spremenilo. To se mora vsekakor končati. Takšno vedenje je nesprejemljivo,« je bil jezen Bakurov.

Aleksander Boljšunov je trikratni olimpijski prvak. FOTO: Phil Noble/Reuters

Boljšunov svojega dejanja ne obžaluje, prvotna kazen je bila zelo mila, prepoved nastopa na eni tekmi. na eni tekmi. »Verjetno me bodo zdaj diskvalificirali za pet tekem, ker sem športnik, ki ga imajo vsi radi. Prenesel bom udarec, ne glede na to, kako močan bo.« Dodal je: »Pričakoval sem pošten boj, ampak ga nisem dobil. Ni mi bil všeč njegov odnos.«

Video je hitro zaokrožil in olimpijska prvakinja iz Pekinga 2022 Veronika Stepanova je pod videom ironično zapisala: »Tako se promovira naš šport.« Tudi zmagovalec Aleksandr Terentjev je obsodil incident: »V šprintu so čustva in strast, toda to ne upravičuje takšnega obnašanja. Zvezdniki se morajo znati nadzorovati, športniki moramo biti zgled naslednjim generacijam.«

Boljšunov je sicer velik podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina.