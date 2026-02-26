  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Ali bosta Pogačar in Roglič dobila novega slovitega tekmeca?

Norveški tekaški šampion Johannes Høsflot Klæbo je po sanjskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini namignil, da bi lahko smuči zamenjal za – kolo.
Johannes Høsflot Klaebo si je na letošnjih OI pritekel kar šest zlatih kolajn. Foto Kacper Pempel/Reuters
Galerija
Johannes Høsflot Klaebo si je na letošnjih OI pritekel kar šest zlatih kolajn. Foto Kacper Pempel/Reuters
Miha Šimnovec
26. 2. 2026 | 17:27
26. 2. 2026 | 17:43
2:21
A+A-

Ali se bo najuspešnejši zimski olimpijec v zgodovini res podal na povsem novo športno pot? Norveški tekaški šampion Johannes Høsflot Klæbo je namreč po sanjskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini namignil, da bi lahko smuči zamenjal za – kolo.

Po šestih zlatih kolajnah na nedavnih igrah v Lagu Di Teseru je 29-letni Norvežan dokončno vstopil med legende. Toda prav na vrhuncu svoje športne poti razmišlja o odmevni spremembi. Že pred igrami je namignil, da išče nov izziv – in ta bi ga lahko vodil v profesionalno kolesarstvo.

Po nekaterih govoricah bi lahko postal član norveške ekipe Uno-X Mobility, ki od letošnje sezone nastopa z licenco WorldTour. Moštvo vodi nekdanji svetovni prvak Thor Hushovd, zdaj 48-letni menedžer, ki v Klæbu vidi izjemen potencial.

»Po olimpijskih igrah si bom vzel čas za razmislek o naslednjih korakih. Morda bi bil prestop k ekipi Uno-X naslednji cilj,« je omenil Klæbo. Z ekipo že ima izkušnje – v preteklosti je že treniral z njenimi profesionalci, sodeloval pri ogledih tras spomladanskih klasik in moštvo obiskal tudi med dirko Po Franciji.

Hushovd: Klaebo je naravni talent

Hushovd nad možnostjo sodelovanja ne skriva navdušenja. »Z njim sem že kolesaril in je naravni talent. Na kolesu sedi odlično, ima izjemen nadzor in se hitro prilagaja. Vedno sem poudarjal, da ima izjemno telesno zmogljivost, nekaj resnično edinstvenega,« je rojaka pohvalil Hushovd.

Vodstvo Uno-X je sicer Klæba že povabilo na testiranja. Ali se bo iz tega razvila profesionalna pogodba, ostaja odprto. To bi bila sicer ena od najbolj vznemirljivih športnih zgodb po olimpijski zimi.

smučarski tek, Johannes Høsflot Klaebo, Thor Hushovd, olimpijske igre, kolesarstvo, Milano Cortina 2026

