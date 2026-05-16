Ali je nemški zvezdnik že poskrbel za najboljšo potezo prvenstva? (VIDEO)

Že uvodni tekmovalni dan svetovnega prvenstva v hokeju na ledu v Švici, na katerem se bodo Slovenci nocoj (20.20) v Fribourgu postavili po robu favoriziranim Čehom, ki so turnir odprli z zanesljivo zmago nad Danci (4:1), je postregel z razburljivimi dvoboji in potezami. Kanadčani so v velikem derbiju s 5:3 premagali Švede, gostitelji Švicarji pa so s 3:1 presenetili olimpijske prvake in branilce lovorike Američane.

Uspešno so v prvenstvo štartali tudi Finci, bronasti z letošnjih olimpijskih iger v Milanu, ki so včeraj s 3:1 ugnali Nemce. Za »Suomije«, ki bodo poskušali danes streti še Madžare (16.20), so v polno zadeli Anton Lundell, Jesse Puljujärvi in Aatu Räty, častni gol za Nemce pa je zabil Stefan Loibl. Toda za potezo tekme je poskrbel Moritz Seider, ki je z izjemnim posredovanjem preprečil še en zadetek Fincev.

Potem ko je nemški vratar Philipp Grubauer ubranil strel Waltterija Mereläja, se je plošček odbil nedaleč stran od vrat, kjer je nastala prava zmeda. Ko je nato finski napadalec plošček usmeril proti mreži, se je odlično odzval Seider. Plošček mu je sicer zdrsnil med nogama, toda nemški kapetan, ki si sicer služi kruh pri moštvu Detroit Red Wings se je bliskovito obrnil in s palico tik pred golovo črto preprečil zanesljiv zadetek.

Nekateri komentatorji so Seiderjevo posredovanje že označili za najboljšo potezo tega svetovnega prvenstva.