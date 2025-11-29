Alice Robinson na Bakreni gori najhitrejša na obeh progah, Ana Bucik Jogan 24.

Novozelandka Alice Robinson je z mojstrskim finalnim nastopom zmagala na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Copper Mountainu. Robinson je vodila že po prvi vožnji, karierno peto zmago pa je osvojila tudi z najboljšim časom finala. Edina Slovenka Ana Bucik Jogan je prve veleslalomske točke v sezoni osvojila s 24. mestom.

Novozelandka je slavila zelo prepričljivo. Avstrijka Julia Scheib je osvojila drugo mesto z zaostankom 96 stotink sekunde. Scheib je bila druga tudi na prvi progi.

Norvežanka Thea Louise Stjernesund je dobila boj za tretje mesto, njen zaostanek je znašal 1,08 sekunde. Stjernesund je bila peta na prvi progi, v finalu pa pridobila tri mesta. Najboljši čas finala si je delila z zmagovalko preizkušnje.

Ana Bucik Jogan je bila edina Slovenka na veleslaomski preizkušnji, na slalomski se ji bo pridružila še Lila Lapanja. FOTO: Matej Družnik/Delo

Prizorišče Bakrena gora v ameriški zvezni državi Kolorado karavano svetovnega pokala alpskih smučark gosti znova po 24 letih.

Na veleslalomu 21. novembra 2001 je zmagala Norvežanka Andrine Flemmen. Tekmo je pred četrt stoletja začelo kar pet Slovenk, dve sta se uvrstili v finale in prvo dvajseterico, Alenka Dovžan s 14. in Tina Maze s 17. mestom.

V nedeljo bo na sporedu še ženski slalom, na katerem bosta nastopili dve Slovenki. Bucik Jogan se bo pridružila še v ZDA rojena Lila Lapanja.