Alpski smučarji dobili ekipe s Štuhčevo, Hrovatovo in Kranjcem na čelu

Žan Kranjec je v prekinjeni sezoni obtičal na nesrečnem četrtem mestu v veleslalomu. Afp

Koštomaj in Poljšal glavna trenerja

Ljubljana – Zbor za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je danes potrdil sestave ekip za tekme svetovnega pokala v sezoni 2020/21. Slovenijo bo zastopala enajsterica, šest tekmovalcev in pet tekmovalk.že nekaj sezon vadi po svojem programu in s svojo ekipo za hitre discipline, na čelu katere je njena mama, v njej pa sta še švicarski trenerin serviserVečjo samostojnost ima po novem, ki že vadi po individualnem programu. Za njen program skrbitain, za servis smuči pa. Hafnerja so v ekipo Hrovatove, ki deluje formalno v okviru reprezentance, vključili na željo mlade tekmovalke, specialistke za slalomske in veleslalomske zavoje, ki bo tudi krila vse stroške, povezane s Hafnerjem.Najvišji kriterij izpolnjujeta tudi veleslalomistkater slalomistka in veleslalomistka. V ženski ekipi za svetovni pokal je formalno tudi, ki sicer ne izpolnjuje vseh pogojev. Tudi ona želi delovati po individualnem programu, njen trener bo, nekdanji trener ženske ekipe za svetovni pokal, ki je bil v minuli sezoni odgovoren za moško ekipo za evropski pokal. Za financiranje programa in stroškov, povezanih s Šteharnikom, bodo poskrbeli starši Dvornikove.V moškem delu reprezentance so štirje tekmovalci s prvim kriterijem:kot najboljši slovenski veleslalomist in najvišje uvrščeni slovenski smučar v seštevku minulega svetovnega pokala,in. V drugem razredu stain. Glavni trener moške smukaške ekipe je, nekdanji trener najboljše slovenske smukačice, ki je Ilki Štuhec pomagal do obeh naslovov svetovne prvakinje v smuku. Njegov pomočnik jeNovi odgovorni trener ženske ekipe za svetovni pokal, brez Ilke Štuhec, je, njegov pomočnik je. Poljšak je bil v minuli sezoni pomočnik, ki je po koncu minule sezone napredoval na mesto vodje vseh reprezentanc. Ob temostaja glavni mož stroke kot vodja panoge za alpske discipline.