Alice Robinson je z boljšo finalno vožnjo Mikaeli Shiffrin preprečila prvo veleslalomsko zmago v Killingtonu. Novozelandka je domačo favoritinjo ugnala za 11 stotink sekunde, tretja pa je bila še ena Američanka Paula Moltzan (+0,54). Neja Dvornik, edina Slovenka na tekmi, je zasedla 20. mesto. V Copper Mountainu so odpovedali moški superveleslalom, na katerem bi morali nastopiti trije Slovenci.

Shiffrinova je imela po prvi vožnji 39 stotink prednosti pred Robinsonovo, v finalu pa se je vrstni red na vrhu obrnil. Američanka se je v Killington vrnila prvič po padcu na veleslalomu novembra 2024, ko je utrpela vbodno rano v trebuhu in poškodbo trebušnih mišic. Na tem prizorišču je doslej šestkrat zmagala, vselej v slalomu, na veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu pa čaka od decembra 2023.

Dvornikova je bila po prvi vožnji 27., v drugi pa pridobila sedem mest in za zmagovalko zaostala 2,73 sekunde. Na nedeljskem slalomu se ji bo na štartu pridružila Nika Tomšič.

Hrobat, Naraločnik in Čater ostali brez tekme

V Copper Mountainu bi morali moški s superveleslalomom odpreti sezono hitrih disciplin. Na štartnem seznamu so bili Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Martin Čater. V nedeljo je v Koloradu na sporedu veleslalom z Žanom Kranjcem.