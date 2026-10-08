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Zimski športi

Andreja Slokar po kalvariji s poškodbo: Končno se je vse sestavilo

Slovenska alpska smučarka e po prisilnem premoru zaradi poškodbe kolena vrača v tekmovalno karavano.
Andreja Slokar se po prisilnem premoru zaradi poškodbe kolena vrača v tekmovalno karavano. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Andreja Slokar se po prisilnem premoru zaradi poškodbe kolena vrača v tekmovalno karavano. FOTO: Leon Vidic
Siniša Uroševič
8. 10. 2026 | 16:00
1:26
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Andreja Slokar se po prisilnem premoru zaradi poškodbe kolena vrača v tekmovalno karavano. Obdobje okrevanja je bilo zahtevno, še posebej zato, ker je morala olimpijsko sezono spremljati daleč od tekmovalnih prog. Danes je slika precej bolj spodbudna – znova je stopila na sneg in se postopoma približuje želenemu tekmovalnemu ritmu. »Če bi me to vprašali pred nekaj tedni, bi zagotovo opisala situacijo dosti huje, kakor je zdaj v tem trenutku. Tako da sem zelo vesela, da lahko to rečem. Zdaj se je končno vse sestavilo,« pravi Slokar. Slokarjeva je že opravila prve tri dni na snegu, od tega dva na progi, sledilo je nekaj dni kondicijskih treningov in rehabilitacije, nato pa nova snežna priprava v Nemčiji. FOTO: Leon Vidic Zdaj so misli usmerjene naprej. Slokarjeva je že opravila prve tri ...

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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