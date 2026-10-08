Andreja Slokar po kalvariji s poškodbo: Končno se je vse sestavilo

Andreja Slokar se po prisilnem premoru zaradi poškodbe kolena vrača v tekmovalno karavano. Obdobje okrevanja je bilo zahtevno, še posebej zato, ker je morala olimpijsko sezono spremljati daleč od tekmovalnih prog. Danes je slika precej bolj spodbudna – znova je stopila na sneg in se postopoma približuje želenemu tekmovalnemu ritmu. »Če bi me to vprašali pred nekaj tedni, bi zagotovo opisala situacijo dosti huje, kakor je zdaj v tem trenutku. Tako da sem zelo vesela, da lahko to rečem. Zdaj se je končno vse sestavilo,« pravi Slokar. Slokarjeva je že opravila prve tri dni na snegu, od tega dva na progi, sledilo je nekaj dni kondicijskih treningov in rehabilitacije, nato pa nova snežna priprava v Nemčiji. FOTO: Leon Vidic Zdaj so misli usmerjene naprej. Slokarjeva je že opravila prve tri ...