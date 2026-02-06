  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Ilka Štuhec na treningu padla: Malo je tudi meni zastalo srce

Jutri bodo na olimpijskih igrah podeljene prve kolajne v alpskem smučanju. Na progi Stelvio v Bormiu bodo na delu smukači. Dekleta preizkusila tekmovališče.
Ilka Štuhec je bila padcu navkljub v cilju nasmejana. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Galerija
Ilka Štuhec je bila padcu navkljub v cilju nasmejana. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Matic Rupnik
6. 2. 2026 | 15:28
6. 2. 2026 | 15:38
2:58
A+A-

Alpski smučarji so končali še s tretjim in zadnjim treningom pred jutrišnjo smukaško tekmo na olimpijskih igrah Milano Cortina. Na progi Stelvio v Bormiu je bil najhitrejši Kanadčan James Crawford, v cilj pa je prišlo le 22 tekmovalcev – proga namreč slovi kot ena najtežjih v svetovnem pokalu, zato so številni zvezdniki, med njimi tudi Miha Hrobat in Martin Čater, štedili moči pred tekmo.

image_alt
Domen in Nika jamstvo, da bo Milano za Slovence veliko srečnejši od Torina

Ravno drugače pa je pri smukačicah, ki se merijo v Cortini d'Ampezzo. Včeraj je tam prvi preizkus proge odpadel, danes pa proga Olimpia delle Tofane še ni bila pripravljena optimalno. Kot prva jo je na igrah pod petimi krogi preizkusila Ilka Štuhec, ki je začela rezervirano, po tretjem merjenju vmesnega časa pa je zapeljala v sveži sneg, zaradi katerega je zdrsnila, z nekaj sreče pa ni priletela v zaščitne ograde.

»V redu sem, malo mi je bilo prevroče, zato sem se odločila, da malo poležim v snegu. Zajela sem novozapadli sneg, ki je bil še na progi. Upam, da so ga zdaj počistili in da bodo imela preostala dekleta več sreče boljše razmere,« je dejala v pogovoru za Eurosport.

»Naredila sem napako, bila sem izven idealne linije in sem se nagnila na zunanjo smučko. Potem mi je v snegu, k je tam ostal, samo še vzelo smuč. Start na tem smuku je izjemno lep. Ko se ozreš okrog je sijajna kulisa z visokimi belimi gorami vse naokrog. Proga nad mestom tudi lep teče. So pravi skoki in velike hitrosti, kar se tudi pričakuje od smuka. Običajno je tudi odlično pripravljena,« je popoldne povedala za STA.

Prvi izvedeni trening najboljših smukačic je sicer dobila Američanka Jacqueline Wiles, njena izkušenejša rojakinja Lindsey Vonn pa je končala kot enajsta. Visoka pričakovanja imajo lahko tudi domači navijači, saj sta Italijanki Sofia Goggia in Laura Pirovano končali med prvo deseterico.

Miha Hrobat je prijatelj s Stelviom

Miha Hrobat ima veliko rezerv. Pravi, da lahko pride med najboljše. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Miha Hrobat ima veliko rezerv. Pravi, da lahko pride med najboljše. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Tudi v moški konkurenci se lahko azzurom smeji, saj so na drugem treningu domačini zasedli celo prva tri mesta. Najhitrejši je bil Mattia Casse, za njim pa sta končala še Florian Schieder in Giovanni Franzoni. Dobre občutke je očitno našel tudi Dominik Paris, ki je pred ciljem načrtno upočasnil, a šestkratni zmagovalec smuka na progi Stelvio bo še vedno eden glavnih favoritov za zlato kolajno.

Tretjega treninga se večina tekmovalcev ni udeležila. Med njimi je tudi Miha Hrobat, ki je na drugem treningu tretje mesot zgrešil za 21 stotink, podobno blizu pa je bil stopničkam tudi lani, ko je svetovni pokal nazadnje gostoval v Bormiu. Tudi Martin Čater je izgledal dobro, na drugem treningu je bil 16. Manjša uganka sta predvsem Švicarja Marco Odermatt in Franjo Von Allmen, ki sta (tako kot Paris) v zadnjem sektorju upočasnila in nista končala med prvimi.

»Oba treninga sta bila zelo različna. Sredin prvi preizkus proge je bil zame neregularen, sneg je bil mehak, nisem imel pravega oprijema. Na današnji preizkušnji se je podlaga precej izboljšala, vozili smo na pravem snegu, takšnem kot za svetovni pokal, tudi počutil sem se veliko bolje,« je po drugem treningu za STA povedal Hrobat.

Kranjčan dodaja, da se lahko ob optimalnem scenariju bori tudi za kolajno. »Če odsmučam tako kot znam in ne naredim napake ter 'štima' moja oprema, potem se lahko uvrstim med prve tri. Verjamem, da bo v soboto vse delovalo.«

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Najdražje doslej

Koliko so v resnici vredne letošnje olimpijske medalje?

Za športnike imajo medalje neizmerno sentimentalno vrednost, a ob naraščajočih cenah redkih kovin tudi materialna vrednost medalj ni zanemarljiva.
6. 2. 2026 | 12:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Los Angeles 2028

Kanček kalifornijskega olimpijskega duha bo ujel tudi New York

Prireditelji olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu so se odločili za vseameriški nogometni olimpijski turnir. Tekme skupinskega dela bodo tudi na vzhodu.
6. 2. 2026 | 12:12
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Milano – Cortina 2026

Italijanska uspešnica Ti amo iz spota za olimpijske igre

S športnim dogodkom leta se je vrnil eden največjih hitov Umberta Tozzija, ki nadaljuje poslovilno turnejo. Najbliže bosta koncerta v Padovi in Gradcu.
Saša Bojc 6. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Severnokorejci brez uvrstitve na olimpijske igre, zato so priredili lastne

Na igrah se bodo športniki pomerili v več kot 50 disciplinah, vključno s hokejem na ledu, umetnostnim drsanjem in smučanjem.
6. 2. 2026 | 11:06
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Občina Cerkno

V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
5. 2. 2026 | 14:25
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Afera Epstein

Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
5. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreIlka ŠtuhecMartin Čateralpsko smučanjesmukMiha HrobatBormioCortinaMilano CortinaMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Ilka Štuhec na treningu padla: Malo je tudi meni zastalo srce

Jutri bodo na olimpijskih igrah podeljene prve kolajne v alpskem smučanju. Na progi Stelvio v Bormiu bodo na delu smukači. Dekleta preizkusila tekmovališče.
Matic Rupnik 6. 2. 2026 | 15:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Raba slovenščine

Zunanje ministrstvo: Opomin zaradi slovenskih besed je obžalovanja vreden

Ministrstvo izrazilo podporo poslancu v koroškem deželnem zboru Francu Jožefu Smrtniku, ki je na včerajšnji seji prejel opomin zaradi le nekaj slovenskih besed.
6. 2. 2026 | 14:52
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove obtožbe

Nekdanji skakalec o aferi v skokih: Nekoč so v spodnje perilo tlačili plastelin

Po poročanju nemškega Bilda naj bi hialuronska kislina omogočala začasno povečavo moškega spolnega uda in s tem prednost pri merah skakalnih dresov.
6. 2. 2026 | 14:41
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Sarajevo

Sarajevo safari: 80-letni osumljenec za streljanje civilistov je skrajni desničar

Moški iz okolice Pordenona, ki je domnevno sodeloval v napadih na nemočne civiliste med obleganjem Sarajeva, je menda »fašistični nostalgik«
6. 2. 2026 | 14:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Asta Vrečko: To se je zgodilo le pod Janševo vlado, tega ne smemo dopustiti

Ministrica za kulturo v intervjuju za Sobotno prilogo med drugim o kulturnem boju, dostopnosti kulture in pomenu kulture za Slovenijo.
Andrej Predin 6. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove obtožbe

Nekdanji skakalec o aferi v skokih: Nekoč so v spodnje perilo tlačili plastelin

Po poročanju nemškega Bilda naj bi hialuronska kislina omogočala začasno povečavo moškega spolnega uda in s tem prednost pri merah skakalnih dresov.
6. 2. 2026 | 14:41
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Sarajevo

Sarajevo safari: 80-letni osumljenec za streljanje civilistov je skrajni desničar

Moški iz okolice Pordenona, ki je domnevno sodeloval v napadih na nemočne civiliste med obleganjem Sarajeva, je menda »fašistični nostalgik«
6. 2. 2026 | 14:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Asta Vrečko: To se je zgodilo le pod Janševo vlado, tega ne smemo dopustiti

Ministrica za kulturo v intervjuju za Sobotno prilogo med drugim o kulturnem boju, dostopnosti kulture in pomenu kulture za Slovenijo.
Andrej Predin 6. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo