Ilka Štuhec na treningu padla: Malo je tudi meni zastalo srce

Alpski smučarji so končali še s tretjim in zadnjim treningom pred jutrišnjo smukaško tekmo na olimpijskih igrah Milano Cortina. Na progi Stelvio v Bormiu je bil najhitrejši Kanadčan James Crawford, v cilj pa je prišlo le 22 tekmovalcev – proga namreč slovi kot ena najtežjih v svetovnem pokalu, zato so številni zvezdniki, med njimi tudi Miha Hrobat in Martin Čater, štedili moči pred tekmo.

Ravno drugače pa je pri smukačicah, ki se merijo v Cortini d'Ampezzo. Včeraj je tam prvi preizkus proge odpadel, danes pa proga Olimpia delle Tofane še ni bila pripravljena optimalno. Kot prva jo je na igrah pod petimi krogi preizkusila Ilka Štuhec, ki je začela rezervirano, po tretjem merjenju vmesnega časa pa je zapeljala v sveži sneg, zaradi katerega je zdrsnila, z nekaj sreče pa ni priletela v zaščitne ograde.

»V redu sem, malo mi je bilo prevroče, zato sem se odločila, da malo poležim v snegu. Zajela sem novozapadli sneg, ki je bil še na progi. Upam, da so ga zdaj počistili in da bodo imela preostala dekleta več sreče boljše razmere,« je dejala v pogovoru za Eurosport.

»Naredila sem napako, bila sem izven idealne linije in sem se nagnila na zunanjo smučko. Potem mi je v snegu, k je tam ostal, samo še vzelo smuč. Start na tem smuku je izjemno lep. Ko se ozreš okrog je sijajna kulisa z visokimi belimi gorami vse naokrog. Proga nad mestom tudi lep teče. So pravi skoki in velike hitrosti, kar se tudi pričakuje od smuka. Običajno je tudi odlično pripravljena,« je popoldne povedala za STA.

Prvi izvedeni trening najboljših smukačic je sicer dobila Američanka Jacqueline Wiles, njena izkušenejša rojakinja Lindsey Vonn pa je končala kot enajsta. Visoka pričakovanja imajo lahko tudi domači navijači, saj sta Italijanki Sofia Goggia in Laura Pirovano končali med prvo deseterico.

Miha Hrobat je prijatelj s Stelviom

Miha Hrobat ima veliko rezerv. Pravi, da lahko pride med najboljše. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Tudi v moški konkurenci se lahko azzurom smeji, saj so na drugem treningu domačini zasedli celo prva tri mesta. Najhitrejši je bil Mattia Casse, za njim pa sta končala še Florian Schieder in Giovanni Franzoni. Dobre občutke je očitno našel tudi Dominik Paris, ki je pred ciljem načrtno upočasnil, a šestkratni zmagovalec smuka na progi Stelvio bo še vedno eden glavnih favoritov za zlato kolajno.

Tretjega treninga se večina tekmovalcev ni udeležila. Med njimi je tudi Miha Hrobat, ki je na drugem treningu tretje mesot zgrešil za 21 stotink, podobno blizu pa je bil stopničkam tudi lani, ko je svetovni pokal nazadnje gostoval v Bormiu. Tudi Martin Čater je izgledal dobro, na drugem treningu je bil 16. Manjša uganka sta predvsem Švicarja Marco Odermatt in Franjo Von Allmen, ki sta (tako kot Paris) v zadnjem sektorju upočasnila in nista končala med prvimi.

»Oba treninga sta bila zelo različna. Sredin prvi preizkus proge je bil zame neregularen, sneg je bil mehak, nisem imel pravega oprijema. Na današnji preizkušnji se je podlaga precej izboljšala, vozili smo na pravem snegu, takšnem kot za svetovni pokal, tudi počutil sem se veliko bolje,« je po drugem treningu za STA povedal Hrobat.

Kranjčan dodaja, da se lahko ob optimalnem scenariju bori tudi za kolajno. »Če odsmučam tako kot znam in ne naredim napake ter 'štima' moja oprema, potem se lahko uvrstim med prve tri. Verjamem, da bo v soboto vse delovalo.«