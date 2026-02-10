  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Američan je neprevidno udaril po svojih: To je bilo dolgočasno!

Nekdanji ameriški deskar Todd Richards je v soboto za NBC Sports komentiral moški finale deskanja na snegu v akrobatskih skokih in prehitro stegnil jezik.
Finale v deskanju na snegu v akrobatskih skokih ni navdušilo slavnega Američana FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Galerija
Finale v deskanju na snegu v akrobatskih skokih ni navdušilo slavnega Američana FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Š. R., STA
10. 2. 2026 | 17:45
10. 2. 2026 | 17:48
1:17
A+A-

Nekdanji ameriški deskar Todd Richards je v soboto za NBC Sports komentiral moški finale deskanja na snegu v akrobatskih skokih. Misleč, da so v etru že reklame, je izjavil, da je bilo finale v primerjavi s kvalifikacijami dolgočasno.

Richards, ki je nastopil na igrah v japonskem Naganu leta 1998 in je bil eden od najvztrajnejših pri uvrstitvi discipline na olimpijske igre, se je sicer kasneje na družbenih omrežij za svoje besede opravičil, a tudi vztrajal, da so v kvalifikacijah videli bolj ustvarjalne trike.

Šestinpetdesetletni Richards velja za moža številnih talentov, je olimpijec, komentator, avtor, podcaster, igralec, podjetnik in legendarni profesionalni deskar na snegu.

