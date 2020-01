Američanka in Slovakinja na enem planetu, tekmice na drugem

Petra Vlhova je lani v Flachauu prekinila zmagovalni niz Američanke v slalomu. Kako bo danes? FOTO: Matej Družnik/Delo

Magonijevo vohunjenje

Mikaela Shiffrin je nazadnje tekmovala v kombinaciji v Zauchenseeju, enako kot Petra Vlhova. Obe sta odstopili v superveleslalomskem delu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Smučarska zvezdnicaje od sezone 2015/16, ko se je na stopničke za svetovni pokal začela prebijati, na 36 slalomih vknjižila 29 zmag. Dvakrat je odstopila, štirikrat pa jo je premagala Slovakinja. Nazadnje v Zagrebu pred desetimi dnevi. V minuli sezoni je Shiffrinova brez zmage ostala le v Flachauu, kjer bo drevi ob 18. uri in 20.45 slalomski spektakel pod žarometi. Tudi tam je bila Vlhova tista, ki je prekinila njeno prevlado.Shiffrinovi manjkajo samo še trije vzponi na najvišjo stopničko v slalomu in na večni lestvici smučarjev z največ zmagami v eni disciplini se bo na vrhu izenačila z legendarnim. V svojih slalomskih nastopih je v primerjavi s tekmicami kot z drugega planeta. Vlhova je edina, ki drži korak z njo in jo zmore premagati.V Zagrebu je Slovakinja zablestela s poldrugo sekundo prednosti pred drugouvrščeno Shiffrinovo, ki pa nad odlično predstavo vrstnice ni bila presenečena. »Zmagala bi le v primeru Petrinega odstopa ali zares ogromne napake. Izjemna nastopa, ki ju je pokazala na tekmi, lahko po mojem mnenju ponovi tudi v prihodnje. Večkrat sem že dejala, da ne pričakujem, da bom vseskozi zmagovala, posebej ko ob takih tekmicah nisem na 100 odstotkih telesno, trenažno, energetsko in psihično. Hvaležna sem za tekme, na katerih si prismučam zmago,« je sedmi sili na Sljemenu pojasnjevala, da zmage tudi zanjo, ki jih ima pri 24 letih 64, niso samoumevne.Zadnji »poraz« je opisala kot tekmo, na kateri je pokazala največ, kolikor je zmogla. »Zmagovanje je pomembno, je cilj v vsakem športu, ampak hkrati sem srečna, če pokažem zares dobro smučanje. Ko sem gledala Petrino predstavo v Zagrebu, je bilo jasno, da je odsmučala bolje,« je dejala in dodala, da kljub vodstvu v slalomski razvrstitvi (po štirih tekmah od devetih ima 120 točk prednosti pred Vlhovo) še zdaleč ni odločeno, v čigave roke bo šel mali globus. »Tekem je še dovolj in vse je odprto. Petra pritiska vse bolj, slalomski globus je tudi eden od njenih ciljev,« si obe želita lovoriko.Vlhova bi rada zagrebška nastopa ponovila tudi na drugih prizoriščih. Že drevi v Flachauu, kjer je lani stopila na najvišjo stopničko: »Ko sem v Zagrebu prismučala v cilj, sem na semaforju gledala, kje se nahaja Mikaela. Pomembno mi je samo to, kje je ona. Ta čas sva na enaki ravni, tekmice pa nekoliko zadaj, a že kmalu je lahko drugače.« A če le ne bo poškodb, bosta največji tekmici nadaljevali boj v svoji ligi (tretjeuvrščena v Zagrebuje za Vlhovo zaostala kar tri sekunde in pol).Koliko Shiffrinovi tekmovalnost z Vlhovo pomaga, da je še boljša? »Odkar je Petra vse močnejša, moja motivacija dosega nove razsežnosti. Na tekmi v Zagrebu je bila, denimo, na najvišji ravni,« je razmišljala in dodala, da ni tekmovalka z »ubijalskim« nagonom. »Ko sem na Sljemenu gledala Petrin finalni nastop, sem si rekla, to pa je lepo smučanje, gledalci so navdušeni, lepo vzdušje je ... Morda bi včasih morala biti malo bolj jezna, ampak jaz pač nisem takšna. V zadnjih letih se še bolj podpirava, kar je zame pomembno – imeti tekmico, ki te motivira in si vesel zanjo, ko pride na vrh,« je povedala lastnica treh velikih kristalnih globusov.V Flachauu sta obe pripotovali po odstopu na kombinacijskem superveleslalomu v Zauchenseeju. Vmes pa se je vnelo, saj je podatek, da trener Slovakinjena skrivaj snema zasebne treninge Shiffrinove in kako ob tem deluje njena ekipa, razjezil Američanko.