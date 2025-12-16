Američanka spet nepremagljiva, Goričanka se vzpenja

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je v francoskem Courchevelu ponovila dosežke iz Levija (Fin), Gurgla (Avs) in Copper Mountaina (ZDA) ter zmagala tudi na četrti slalomski preizkušnji za svetovni pokal v sezoni 2025/26. Tridesetletna Američanka je dosegla rekordno 105. zmago za svetovni pokal, od tega 68. v slalomu.

Smučarka je v Savojskih Alpah znova pometla s svojimi tekmicami. Že po prvem nastopu pod žarometi je imela 83 stotink prednosti pred Švicarko Camille Rast in 1,16 sekunde pred tretjeuvrščeno Nemko Leno Dürr. Američanka je svoje mojstrstvo nato potrdila tudi v velikem finalu najboljših tridesetih tekmovalk in na koncu slavila s sekundo in 55 stotink prednosti pred drugouvrščeno Rast, medtem ko je tretjeuvrščena Nemka Emma Aicher zaostala 1,71 sekunde.

Na četrti slalomski tekmi za svetovni pokal so nastopile tri slovenske alpske smučarke, nastop v finalu pa si je skozi šivankino uho izborila le Ana Bucik Jogan. Dvaintridesetletna smučarka iz Nove Gorice je nato v drugi vožnji izkoristila naravnost popolne razmere na progi. Kot prva smučarka na startu je naredila viden skok na razpredelnici in s tretjim najboljšim časom na drugi progi – od nje sta bili hitrejši le Američanka Paula Moltzan in Avstrijka Lisa Hörhager – s 30. napredovala na 15. mesto, njen končni zaostanek za veliko zmagovalko iz ZDA pa je znašal 4,19 sekunde.

Ana Bucik Jogan je bila na drugi progi zelo hitra.

Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik, sicer članici slovenske ekipe v evropskem pokalu, nista prismučali do cilja na prvi progi.

Najboljši slovenski slalomistki Andreja Slokar in Neja Dvornik sta že končali olimpijsko sezono. Prva si je na treningu v Söldnu strgala kolenske vezi, Korošica pa si je v Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge.

Shiffrinova prepričljivo vodi v slalomskem seštevku. Na dosedanjih štirih tekmah je zbrala maksimalnih 400 točk, v skupni razvrstitvi pa ima 164 točk prednosti pred drugouvrščeno Novozelandko Alice Robinson.

Naslednja ženska tekma za svetovni pokal bo na sporedu v soboto francoskem Val d'Iseru, ko bo na sporedu smukaška preizkušnja, dan kasneje pa še superveleslalomska. Alpske smučarke naslednja tehnična disciplina čaka 27. decembra v avstrijskem Semmeringu, ko se bodo merile v veleslalomu.