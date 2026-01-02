Ana Bucik Jogan zadnjič v Kranjski Gori

Ponavadi novinarske konference pred tekmami v Kranjski Gori naznanijo pričakovanja iz slovenskega tabora, ki ne skriva veselja ob nastopu na zdaj edinem prizorišču tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju pri nas. Tokrat pa je bilo srečanje naših reprezentantk s poročevalci drugačno, saj je Ana Bucik Jogan, zdaj naša najbolj izkušena v izbrani vrsti tehničnih disciplin, napovedala slovo od vrhunskega športa.

Pri 32 letih je vstopila v svojo 12. sezono tekem najvišje ravni na belih strminah, nastopila je dvakrat na olimpijskih igrah, v Pjongčangu 2018 in Pekingu 2022, in tudi teh naslednjih, ki se bodo čez dober mesec začele v naši zahodni soseščini, se prav veseli. Tako kot prihajajočega konca tedna na podkorenski strmini s sobotnim veleslalomom in z nedeljskim slalomom,. »Kranjska Gora je moje najljubše prizorišče v sezoni,.« nam je že večkrat dejala in to potrdila tudi na tej konferenci, na kateri pa je tudi poudarila, da bo ob koncu olimpijske zime za njo napočil čas slovesa od tekmovalnega smučanja.

Ostali bodo lepi spomini, v pisani zgodovini slovenskega športa bo zapisana kot ena vodilnih alpskih smučark pri nas v zadnjem desetletju. Bila je prvokategornica v slalomu, najvidneje tekmovala v sezoni 2021/22, ko je v slalomskem seštevku na koncu zasedla 6. mesto. Na olimpijskih igrah v Pekingu je bila tako v slalomu kot veleslalomu 11., na stopničkah je bila kot tretjeuvrščena po kombinacijski tekmi v Lenzerheide (Švi).

Priljubljena je med mladimi smučarji in smučarkami, ob njenih nastopih je bilo pri SK Gorica zanimanje za to športno panogo opazno, zdaj je članica tega kluba še ena naša reprezentantka, doma s Tržaškega, Caterina Sinigoi. Ana pa je s svojo prijaznostjo ohranjala številna prijateljstva tudi s tekmicami, zlasti italijanski tabor vedno znova navduši s tekočim znanjem jezika naših zahodnih sosedov, razgledanost je potrjevala tudi med študijem matematike in fizike na Pedagoški fakulteti.

Lani maja se je poročila z dolgoletnim fantom Krisom Joganom, nekoč nogometašem, zdaj trenerjem. Kot športnika sta dobro spoznala pisan urnik, po koncu te smučarske sezone pa bosta najbrž imela več časa za skupne urice. Kot nam je tudi povedala v daljšem pogovoru pred dnevi v pričakovanju te kranjskogorske tekme, ji veliko pomeni druženje z najbližjimi, klepet ob kavi s prijateljicami in prav umirjen ogled filma s svojim Krisom.