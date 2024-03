Ana Bucik slavila pred Nejo Dvornik

Ana Bucik je le vpisala prvo letošnjo zmago. Tridesetletna Novogoričanka, za katero je sezona razočaranj v svetovnem pokalu, je zmagala na tekmi članskega državnega prvenstva v slalomu, ki so jo pripravili tik ob meji na avstrijski strani Pece. Bucikova je zmagala tako v domači konkurenci kot tudi tuji konkurenci, ki se je merila na tekmi.

Ana Bucik je za naslov državne prvakinje Slovenije v slalomu za 91 stotink ugnala tekmico iz reprezentance A Nejo Dvornik. Obe pa sta bili pred Avstrijko Natalie Falch (+1,14). Bucikova je vpisala osmo zmago v konkurenci DP Slovenije, četrto na tekmah v slalomu. To je bila njena prva zmaga v alpskem smučanju po dveh letih, ko je slavila na tekmi v Kranjski Gori, ki je štela za DP v slalomu.

Ana Bucik je v svetovnem pokalu izpadla iz prve jakostne skupine tako v slalomu kot tudi veleslalomu. Dvornikova, za katero je najboljša sezona v svetovnem pokalu v karieri, je z 18. mestom najvišje uvrščena v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Naslednja Slovenka na DP je bila Caterina Sinigoi na petem mestu, njen zaostanek je znašal 5,19 sekunde. V konkurenci za DP je zamejska Slovenka Sinigoijeva osvojila tretje mesto.

Na Peci so pripravili tudi moško tekmo, na kateri na prvih treh mestih ni bilo Slovenca. Zmagal je Anton Tremmel iz Nemčije, drugi je bil Hans Vaccari iz Italije (+0,54), tretji Nemec Fabian Himmelsbach (+0,70). Najboljši Slovenec je bil Tijan Marovt na četrtem mestu, njegov zaostanek je znašal osem desetink. Je pa Marovt, ki je vodil po prvi vožnji, slavil v domači konkurenci za razvrstitev DP v slalomu pred nekdanjim članom slovenske ekipe za svetovni pokal Klemnom Kosijem (+1,40). Kosi, ki si prizadeva za vrnitev nazaj na najvišjo tekmovalno raven, je bil na tekmi na Peci šesti. Tretje mesto na DP je osvojil Žiga Zupan Oreškovič, sicer deveti na tekmi (+3,46).

Na Peci bodo v torek izpeljali še oba veleslaloma, ženskega in moškega, a brez najboljšega Slovenca Žana Kranjca. Ta je po udeležbi na finalu sezone svetovnega pokala v Saalbachu v Avstriji zaradi bolečin v hrbtu odpovedal nastop na državnem prvenstvu. Na Peci bodo od 3. do 6. aprila izpeljali še tekme DP v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji.