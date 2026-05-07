Anaheim udaril v Nevadi, Buffalo nadaljuje pohod

Na zahodu so hokejisti Anaheim Ducks odgovorili natanko tako, kot si želiš po porazu na prvi tekmi in v gosteh: potrpežljivo, čvrsto in brez prevelikega hrupa. Rački so v Las Vegasu slavili s 3:1, serijo izenačili na 1:1 in Golden Knights odvzeli prednost domačega ledu. Beckett Sennecke je v drugi tretjini odprl pot do zmage, Leo Carlsson je v zadnjem delu povišal na 2:0, prazno mrežo pa je zadel Jansen Harkins. Domači so poraz ublažili šele šest sekund pred koncem, ko je bil v igri z igralcem več natančen Mark Stone.
Za goste je še toliko bolj dragoceno, da so zmagali kljub temu, da znova niso izkoristili nobene od priložnosti z igralcem več. Takih situacij so imeli kar pet, tudi eno z dvema igralcema prednosti v prvi tretjini, a mreže niso zatresli. Zato pa so se lahko oprli na zanesljivega vratarja Lukaša Dostala, ki je zbral 21 obramb in pomembno prispeval k zmagi. Serija se zdaj seli v Kalifornijo, Ducks pa so v Nevadi dosegli natanko to, po kar so prišli.
Na vzhodu pa Buffalo Sabres očitno nadaljuje pomlad, na katero je čakal skoraj dve desetletji. Sabres so polfinalno serijo proti Montreal Canadiens odprli z zmago 4:2 in povedli z 1:0 v zmagah. Večji del večera so imeli stvari pod nadzorom, odločilen trenutek pa je prišel sredi tekme, ko je Bowen Byram ob številčni prednosti rezultat povišal že na 4:1. Josh Doan in Ryan McLeod sta k zmagi prispevala gol in podajo, med strelce pa se je pri domačih vpisal še Jordan Greenway. Za Montreal sta zadela Nick Suzuki in Kirby Dach.
Sabres so proti Bostonu v prvem krogu dolgo delovali nekoliko zategnjeno, zdaj pa so v polfinale vstopili precej bolj mirno. To je po tekmi poudaril tudi napadalec Ryan McLeod, ki je dejal, da je bilo v prejšnji seriji še nekaj nervoze, tokrat pa je Buffalo pokazal svojo pravo igro.
2. krog
vzhodna konferenca: Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 4:2
– Buffalo vodi z 1:0 v zmagah;
zahodna konferenca: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 1:3
– Anaheim je izenačil na 1:1 v zmagah.
Moštva igrajo na štiri zmage.
