Anaheim udaril v Nevadi, Buffalo nadaljuje pohod

Na zahodu so hokejisti Anaheim Ducks odgovorili natanko tako, kot si želiš po porazu na prvi tekmi in v gosteh: potrpežljivo, čvrsto in brez prevelikega hrupa. Rački so v Las Vegasu slavili s 3:1, serijo izenačili na 1:1 in Golden Knights odvzeli prednost domačega ledu. Beckett Sennecke je v drugi tretjini odprl pot do zmage, Leo Carlsson je v zadnjem delu povišal na 2:0, prazno mrežo pa je zadel Jansen Harkins. Domači so poraz ublažili šele šest sekund pred koncem, ko je bil v igri z igralcem več natančen Mark Stone.

Anaheim preživel tudi brez power playa

Za goste je še toliko bolj dragoceno, da so zmagali kljub temu, da znova niso izkoristili nobene od priložnosti z igralcem več. Takih situacij so imeli kar pet, tudi eno z dvema igralcema prednosti v prvi tretjini, a mreže niso zatresli. Zato pa so se lahko oprli na zanesljivega vratarja Lukaša Dostala, ki je zbral 21 obramb in pomembno prispeval k zmagi. Serija se zdaj seli v Kalifornijo, Ducks pa so v Nevadi dosegli natanko to, po kar so prišli.

Buffalo je proti Montrealu narekoval ritem večji del večera in polfinale odprl z zrelo domačo zmago. FOTO: Timothy T. Ludwig Imagn/Reuters

Buffalo igra precej bolj sproščeno

Na vzhodu pa Buffalo Sabres očitno nadaljuje pomlad, na katero je čakal skoraj dve desetletji. Sabres so polfinalno serijo proti Montreal Canadiens odprli z zmago 4:2 in povedli z 1:0 v zmagah. Večji del večera so imeli stvari pod nadzorom, odločilen trenutek pa je prišel sredi tekme, ko je Bowen Byram ob številčni prednosti rezultat povišal že na 4:1. Josh Doan in Ryan McLeod sta k zmagi prispevala gol in podajo, med strelce pa se je pri domačih vpisal še Jordan Greenway. Za Montreal sta zadela Nick Suzuki in Kirby Dach.

Sabres so proti Bostonu v prvem krogu dolgo delovali nekoliko zategnjeno, zdaj pa so v polfinale vstopili precej bolj mirno. To je po tekmi poudaril tudi napadalec Ryan McLeod, ki je dejal, da je bilo v prejšnji seriji še nekaj nervoze, tokrat pa je Buffalo pokazal svojo pravo igro.

Izidi končnice NHL

2. krog

vzhodna konferenca: Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 4:2

– Buffalo vodi z 1:0 v zmagah;

zahodna konferenca: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 1:3

– Anaheim je izenačil na 1:1 v zmagah.

Moštva igrajo na štiri zmage.