  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Anaheim udaril v Nevadi, Buffalo nadaljuje pohod

Anaheim je z zmago v gosteh izničil prednost Golden Knights, Sabres pa so polfinale na vzhodu odprli z odločno predstavo proti Montrealu.
Lukaš Dostal je zanesljivo zaklenil vrata in Anaheimu pomagal do izenačenja serije v Las Vegasu. FOTO: Ethan Miller/AFP
Galerija
Lukaš Dostal je zanesljivo zaklenil vrata in Anaheimu pomagal do izenačenja serije v Las Vegasu. FOTO: Ethan Miller/AFP
Blaž Potočnik
7. 5. 2026 | 09:07
3:00
A+A-

Na zahodu so hokejisti Anaheim Ducks odgovorili natanko tako, kot si želiš po porazu na prvi tekmi in v gosteh: potrpežljivo, čvrsto in brez prevelikega hrupa. Rački so v Las Vegasu slavili s 3:1, serijo izenačili na 1:1 in Golden Knights odvzeli prednost domačega ledu. Beckett Sennecke je v drugi tretjini odprl pot do zmage, Leo Carlsson je v zadnjem delu povišal na 2:0, prazno mrežo pa je zadel Jansen Harkins. Domači so poraz ublažili šele šest sekund pred koncem, ko je bil v igri z igralcem več natančen Mark Stone.

image_alt
Kulturni trk: v ZDA sta košarka in hokej šov, nogomet pa je bitka

Anaheim preživel tudi brez power playa

Za goste je še toliko bolj dragoceno, da so zmagali kljub temu, da znova niso izkoristili nobene od priložnosti z igralcem več. Takih situacij so imeli kar pet, tudi eno z dvema igralcema prednosti v prvi tretjini, a mreže niso zatresli. Zato pa so se lahko oprli na zanesljivega vratarja Lukaša Dostala, ki je zbral 21 obramb in pomembno prispeval k zmagi. Serija se zdaj seli v Kalifornijo, Ducks pa so v Nevadi dosegli natanko to, po kar so prišli.

Buffalo je proti Montrealu narekoval ritem večji del večera in polfinale odprl z zrelo domačo zmago. FOTO: Timothy T. Ludwig Imagn/Reuters
Buffalo je proti Montrealu narekoval ritem večji del večera in polfinale odprl z zrelo domačo zmago. FOTO: Timothy T. Ludwig Imagn/Reuters

Buffalo igra precej bolj sproščeno

Na vzhodu pa Buffalo Sabres očitno nadaljuje pomlad, na katero je čakal skoraj dve desetletji. Sabres so polfinalno serijo proti Montreal Canadiens odprli z zmago 4:2 in povedli z 1:0 v zmagah. Večji del večera so imeli stvari pod nadzorom, odločilen trenutek pa je prišel sredi tekme, ko je Bowen Byram ob številčni prednosti rezultat povišal že na 4:1. Josh Doan in Ryan McLeod sta k zmagi prispevala gol in podajo, med strelce pa se je pri domačih vpisal še Jordan Greenway. Za Montreal sta zadela Nick Suzuki in Kirby Dach.

Sabres so proti Bostonu v prvem krogu dolgo delovali nekoliko zategnjeno, zdaj pa so v polfinale vstopili precej bolj mirno. To je po tekmi poudaril tudi napadalec Ryan McLeod, ki je dejal, da je bilo v prejšnji seriji še nekaj nervoze, tokrat pa je Buffalo pokazal svojo pravo igro. 

image_alt
Slovenci s Čehom v vratih za obstanek med najboljšimi

Izidi končnice NHL

2. krog

vzhodna konferenca: Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 4:2

– Buffalo vodi z 1:0 v zmagah;

zahodna konferenca: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 1:3

– Anaheim je izenačil na 1:1 v zmagah.

Moštva igrajo na štiri zmage.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Velika okrepitev

Slovenci s Čehom v vratih za obstanek med najboljšimi

Lukaš Horak je po januarski poškodbi nared in se bo vrnil v hokejsko reprezentanco. »V mojih očeh je prirpavljen,« je povedal selektor Edo Terglav.
6. 5. 2026 | 13:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Šport zasebno

Žiga Jeglič: Golf je imenitna sprostitev

Velika okrepitev Olimpijinega hokejskega moštva uživa tudi takrat, ko vihti palico za golf. Nazadnje je igral z Davidom in Marcelom Rodmanom.
5. 5. 2026 | 20:41
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Risi že iz klubskih brlogov vajeni večernega lova

Slovensko reprezentanco loči še 8 dni do odhoda na svetovno prvenstvo. Po dveh letih se je k izbrani vrsti vrnil Tičar, danes prihaja finski ris Török.
Siniša Uroševič 4. 5. 2026 | 18:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mauricio Pochettino

Kulturni trk: v ZDA sta košarka in hokej šov, nogomet pa je bitka

Selektor nogometne reprezentance ZDA je kritičen do prevlade tehnologije, ki nevarno spreminja nogomet v produkt za zabavo množic. Nogomet je prvinska borba.
2. 5. 2026 | 08:40
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Pesticidi v hrani

Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policijska uprava Ljubljana

Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
6. 5. 2026 | 13:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Prišli, vstopili in se odpeljali: zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Buffalo SabresAnaheim DucksVegas Golden KnightsMontreal CanadiensNHL

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Majski hrošči preplavili Slovenijo: nevarnost se skriva pod zemljo

Majski hrošči so v začetku maja spet množični. Odkrijte, zakaj jih je več, kdaj povzročajo škodo in kako zaščititi vrt pred ogrci v tleh.
7. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Jonas Vingegaard

Pred dvobojem s Pogačarjem Vingegaard napada zgodovino

Danec na svojem prvem Giru ne skriva ambicij: v Rimu želi obleči rožnato majico in se vpisati med kolesarske legende.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 10:58
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Plaža

Turist dobil odškodnino, ker kljub zgodnjemu vstajanju ni dobil ležalnika

Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami.
7. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Levica in sindikati najglasneje proti predlogu t. i. tretjega političnega bloka

Skupni odbor DZ razpravlja o predlogu interventnega zakona o razvoju Slovenije. Delodajalci pravijo, da gre za pomemben premik v nujni smeri.
7. 5. 2026 | 10:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Odkrili so ga romunski novinarji

Velikanska prevara: francoski profesor ustvaril lažno akademsko nagrado

Profesor si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove ter jo podelil sebi in drugim uglednim intelektualcem, med njimi Noahu Chomskemu.
7. 5. 2026 | 10:12
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Plaža

Turist dobil odškodnino, ker kljub zgodnjemu vstajanju ni dobil ležalnika

Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami.
7. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Levica in sindikati najglasneje proti predlogu t. i. tretjega političnega bloka

Skupni odbor DZ razpravlja o predlogu interventnega zakona o razvoju Slovenije. Delodajalci pravijo, da gre za pomemben premik v nujni smeri.
7. 5. 2026 | 10:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Odkrili so ga romunski novinarji

Velikanska prevara: francoski profesor ustvaril lažno akademsko nagrado

Profesor si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove ter jo podelil sebi in drugim uglednim intelektualcem, med njimi Noahu Chomskemu.
7. 5. 2026 | 10:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo