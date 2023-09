Anamarija Lampič pokvarila šov Avstrijkam

Slovenska biatlonska zvezdnica Anamarija Lampič je uspešno tekmovala na odprtem avstrijskem poletnem državnem prvenstvu v Obertilliachu na Tirolskem. Na posamični preizkušnji na 15 kilometrov je prepričljivo slavila zmago, v šprintu (7,5 km) pa si je pritekla in pristreljala drugo mesto.

Lampičeva je kljub šestim zgrešenim tarčam zmagala z veliko prednostjo, saj je imela v cilju pred drugouvrščeno reprezentančno kolegico Leno Repinc kar 41,5 sekunde naskoka. Tretja je bila domača biatlonka Kristina Oberthaler (+ 49,0). V šprintu pa je morala naša nekdanja tekaška šampionka po treh nepobeljenih tarčah za 15,4 sekunde priznati premoč zgolj Avstrijki Lisi Hauser.

Ob Lampičevi in Repinčevi se je od slovenskih tekmovalcev med najboljšo trojico prebil tudi Jakov Fak, ki je bil v šprintu tretji – tik pred Lovrom Plankom. Zmagal je domači reprezentant Felix Leitner. Na posamični preizkušnji je naš najizkušenejši biatlonec pristal tik pod zmagovalnim odrom, zlatega odličja pa se je veselil Avstrijec Fredrik Mühlbacher.

Ob domačih in slovenskih tekmovalcih so se odprtega avstrijskega prvenstva udeležili tudi Britanci, Estonci, Kanadčani, Poljaki in Ukrajinci.