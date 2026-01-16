Anamarija Lampič obupana: Ko misliš, da ne more biti slabše, se zgodi prav to

Biatlonska sezona leta 2025 je na polovici, bližajo se olimpijske igre, a glavni imeni slovenske reprezentance preživljata precej težki obdobji. Jakov Fak še okreva po poškodbi in operaciji meniskusa, Anamarija Lampič pa je po slabih nastopih v Oberhofu, kjer tudi tekaško ni bila kos niti reprezentančni kolegici Poloni Klemenčič, v Rupholdingu streljala zelo slabo in se ni uvrstila na streljanje.

V teku ima biatlonka iz Valburge visoka merila, ki pa jih na obeh nemških prizoriščih ni izpolnila. Vseeno je po tekmi na družbenih omrežjih priznala, da se forma dviguje, a da streljanja s treningov tokrat ni uspela prenesti na tekmo.

»Po dveh tednih sem končno imela dobre občutke na smučeh, a moje streljanje je precej slabše kot na treningih. Ko misliš, da ne more biti slabše in težje, se zgodi ravno to,« je dejala po šprintu, na katerem je zgrešila vrtoglavih šest tarč in končala na 65. mestu ter bo tako v nedeljo na zasledovanju lahko le navijala za reprezentančni kolegici.

Polona Klemenčič je bila na tekmi izredno majhnih razlik, najboljših štirideset tekmovalk je ločilo dobrih 90 sekund, naposled 23. Brez enega zgrešenega strela, ki ga je pustila na streljanju stoje, bi se lahko borila za mesta tik za deseterico. Lahko trdimo, da je letos že tekla tudi bolje, a upanje vlivajo vsaj njeni konstantni rezultati med trideseterico, ki jo v skupnem seštevku postavljajo prav na triindvajseto mesto.

Na tekaških smučeh pa svojega dne ni imela mlada Lena Repinc, ki je brez zgrešenega strela končala kot 34. Nekajkrat je že dokazala, da se ob dobri dnevni formi lahko tudi v šprintu povzpne med najboljše, zato se že veselimo naslednjih tekmovanj. Zmage se je veselila Hanna Öberg, ki je bila za dobrih sedem sekund boljša od vodilne v svetovnem pokalu Lou Jeanmonnot.

Švedski sestri, ki slovita kot odlični tekačici, sta letos močno dvignili natančnost pri streljanju, zato dosegata izvrstne rezultate in se že lahko veselita olimpijskih iger, ki jih bo v februarju za biatlonce in biatlonke gostil Antholz/Anterselva. Pred tem jih čaka še svetovni pokal v Novem Mestu na Moravskem. Jutri je ob 14.30 na sporedu moški šprint.