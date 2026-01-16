  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Anamarija Lampič obupana: Ko misliš, da ne more biti slabše, se zgodi prav to

    Olimpijske igre se nezadržno bližajo, v slovenski biatlonski reprezentanci pa našo čast branijo pred sezono nekoliko nepričakovana imena.
    Anamarija Lampič teče dobro, občasno se ji posrečijo res dobri strelski nastopi, a žal ji ti letos še niso uspeli v šprintu, ki je njena paradna disciplina. Če še nekoliko dvigne tekaško formo, bomo lahko v Anterselvi upali na kakšno presenečenje. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Anamarija Lampič teče dobro, občasno se ji posrečijo res dobri strelski nastopi, a žal ji ti letos še niso uspeli v šprintu, ki je njena paradna disciplina. Če še nekoliko dvigne tekaško formo, bomo lahko v Anterselvi upali na kakšno presenečenje. FOTO: Matej Družnik/Delo
    M. Ru.
    16. 1. 2026 | 20:28
    A+A-

    Biatlonska sezona leta 2025 je na polovici, bližajo se olimpijske igre, a glavni imeni slovenske reprezentance preživljata precej težki obdobji. Jakov Fak še okreva po poškodbi in operaciji meniskusa, Anamarija Lampič pa je po slabih nastopih v Oberhofu, kjer tudi tekaško ni bila kos niti reprezentančni kolegici Poloni Klemenčič, v Rupholdingu streljala zelo slabo in se ni uvrstila na streljanje. 

    image_alt
    Slovenski biatlonci pogrešajo Jakova Faka

    V teku ima biatlonka iz Valburge visoka merila, ki pa jih na obeh nemških prizoriščih ni izpolnila. Vseeno je po tekmi na družbenih omrežjih priznala, da se forma dviguje, a da streljanja s treningov tokrat ni uspela prenesti na tekmo. 

    »Po dveh tednih sem končno imela dobre občutke na smučeh, a moje streljanje je precej slabše kot na treningih. Ko misliš, da ne more biti slabše in težje, se zgodi ravno to,« je dejala po šprintu, na katerem je zgrešila vrtoglavih šest tarč in končala na 65. mestu ter bo tako v nedeljo na zasledovanju lahko le navijala za reprezentančni kolegici. 

    Polona Klemenčič je bila na tekmi izredno majhnih razlik, najboljših štirideset tekmovalk je ločilo dobrih 90 sekund, naposled 23. Brez enega zgrešenega strela, ki ga je pustila na streljanju stoje, bi se lahko borila za mesta tik za deseterico. Lahko trdimo, da je letos že tekla tudi bolje, a upanje vlivajo vsaj njeni konstantni rezultati med trideseterico, ki jo v skupnem seštevku postavljajo prav na triindvajseto mesto. 

    Na tekaških smučeh pa svojega dne ni imela mlada Lena Repinc, ki je brez zgrešenega strela končala kot 34. Nekajkrat je že dokazala, da se ob dobri dnevni formi lahko tudi v šprintu povzpne med najboljše, zato se že veselimo naslednjih tekmovanj. Zmage se je veselila Hanna Öberg, ki je bila za dobrih sedem sekund boljša od vodilne v svetovnem pokalu Lou Jeanmonnot.

    Švedski sestri, ki slovita kot odlični tekačici, sta letos močno dvignili natančnost pri streljanju, zato dosegata izvrstne rezultate in se že lahko veselita olimpijskih iger, ki jih bo v februarju za biatlonce in biatlonke gostil Antholz/Anterselva. Pred tem jih čaka še svetovni pokal v Novem Mestu na Moravskem. Jutri je ob 14.30 na sporedu moški šprint. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Rupholding

    Slovenski biatlonci pogrešajo Jakova Faka

    Slovenska biatlonska štafeta je v Rupholdingu streljala izvrstno, a žal ji manjka en reprezentant, ki bi v pomembni tretji menjavi držal stik z najboljšimi.
    Matic Rupnik 15. 1. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Od Slovenk počasnejše le Kazahstanke in Latvijke, Lampičevo je bilo malo strah

    Naša ženska biatlonska štafeta je na preizkušnji za svetovni pokal v Ruhpoldingu pristala na predpredzadnjem 17. mestu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Odlični biatlonski nastopi pred tisoči navijačev, Leno Repinc je bilo kar strah

    Slovenske biatlonke so na štafetni tekmi v Oberhofu tekmovale odlično in bile dolgo časa celo v boju za oder za zmagovalke. Lovra Planka zaustavile smuči.
    Matic Rupnik 10. 1. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    biatlonAnamarija LampičPolona KlemenčičLena Repinc

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Velika sprememba za sedemkratnega prvaka formule 1

    Voznik Ferrarija Lewis Hamilton se je pred sezono, v kateri pridejo v veljavo nova pravila, odločil za pomembno menjavo. Red Bull predstavil nov bolid.
    16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Različna mnenja o Trumpovih zahtevah po Grenlandiji

    Republikanski predsednik vihti tudi s carinskim orožjem, državam, ki nasprotujejo prevzemu arktičnega otoka, grozi s kazenskimi carinami.
    Barbara Kramžar 16. 1. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    UI

    Italjanska vplivnica nevede postala simbol ameriške skrajne desnice

    Fotografije Giovanne Scotti so na družbenih omrežjih spreminjali z umetno inteligenco.
    16. 1. 2026 | 20:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Anamarija Lampič obupana: Ko misliš, da ne more biti slabše, se zgodi prav to

    Olimpijske igre se nezadržno bližajo, v slovenski biatlonski reprezentanci pa našo čast branijo pred sezono nekoliko nepričakovana imena.
    16. 1. 2026 | 20:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Različna mnenja o Trumpovih zahtevah po Grenlandiji

    Republikanski predsednik vihti tudi s carinskim orožjem, državam, ki nasprotujejo prevzemu arktičnega otoka, grozi s kazenskimi carinami.
    Barbara Kramžar 16. 1. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    UI

    Italjanska vplivnica nevede postala simbol ameriške skrajne desnice

    Fotografije Giovanne Scotti so na družbenih omrežjih spreminjali z umetno inteligenco.
    16. 1. 2026 | 20:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Anamarija Lampič obupana: Ko misliš, da ne more biti slabše, se zgodi prav to

    Olimpijske igre se nezadržno bližajo, v slovenski biatlonski reprezentanci pa našo čast branijo pred sezono nekoliko nepričakovana imena.
    16. 1. 2026 | 20:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo